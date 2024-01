Schlatter Industries AG, précédemment connu sous le nom de Schlatter Holding AG, est un fabricant et fournisseur de technologies de soudage, de mécatronique et d'ingénierie des systèmes basé en Suisse. La société exerce ses activités dans deux segments : le soudage et le tissage. Le segment du soudage, qui est le segment principal de l'entreprise, fournit des systèmes de soudage d'armatures et de treillis industriels, des machines de soudage de rails mobiles et stationnaires, ainsi que des systèmes de fabrication de radiateurs. Le segment du tissage comprend des machines de tissage et de finition pour les vêtements de machines à papier sous la marque Jaeger, ainsi que des machines pour la production de toiles métalliques, de tamis et de cribles, ainsi que pour le sertissage de fils. La société opère par le biais de filiales dans différents pays du monde, tels que la Suisse, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Brésil, la Chine, ainsi qu'en Malaisie, entre autres.

Secteur Machines et équipements industriels