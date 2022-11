SLB : étude du potentiel géothermique d'Oman

SLB (ex Schlumberger) annonce une collaboration avec le ministère omanais de l'Énergie et des Minéraux, ainsi qu'avec l'Oman Investment Authority, pour élaborer une stratégie nationale visant à développer le potentiel des ressources géothermiques d'Oman.



Cette annonce fait suite à l'achèvement d'un vaste projet visant à évaluer les données de plus de 7.000 puits de pétrole, de gaz et d'eau, dans le but de cartographier les zones idéales pour les perspectives géothermiques dans le Sultanat.



Après cette phase initiale sur trois mois, qui a fourni une évaluation complète du potentiel géothermique d'Oman, la prochaine phase comprendra l'évaluation de la faisabilité économique de la mise en valeur de ressources géothermiques potentielles.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.