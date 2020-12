Schlumberger : accord de cinq ans avec OMV Upstream

Schlumberger et OMV Upstream ont annoncé aujourd'hui un déploiement de solutions numériques et solutions d'intelligence artificielle dans les opérations mondiales d'OMV.



Cet accord de cinq ans verra les deux sociétés collaborer pour améliorer l'efficacité des opérations d'OMV et positionner la société comme un pionnier numérique dans le secteur de l'énergie.



'La puissante combinaison de la science physique améliorée avec les nouvelles technologies numériques conduit à des décisions beaucoup plus rapides et plus éclairées dans les disciplines techniques et les paramètres opérationnels. Cela peut rendre notre entreprise encore plus efficace et donc plus rentable', a commenté Johann Pleininger, membre du comité exécutif responsable de Upstream et vice-président d'OMV.



OMV a ainsi pu réaliser des gains d'efficacité opérationnelle dans l'exploration, la planification du développement sur le terrain, le forage et la planification de puits, indique le communiqué de Schlumberger.





