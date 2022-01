Schlumberger : bat le consensus

Schlumberger a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, la hausse des cours du pétrole ayant stimulé la demande des majors pétrolières. Ainsi, sa principale activité, la construction de puits, a vu ses ventes bondir de 28% à 2,39 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires total a grimpé, lui, de 12,7% à 6,23 milliards. Les analystes interrogés par FactSet prévoyaient un chiffre d'affaires de 6,09 milliards. Le bénéfice net a progressé de 60,7% à 601 millions. Le bénéfice par action s'est établi à 42 cents contre 27 cents un an plus tôt et un consensus de 30 cents.