Schlumberger : collabore avec Aramco dans la décarbonisation

Schlumberger et Aramco ont annoncé leur intention de collaborer et de développer une plate-forme numérique qui fournira des solutions de durabilité pour les secteurs industriels difficiles à décarboniser.



La plateforme proposée permettra aux entreprises des secteurs tels que le pétrole et le gaz, les produits chimiques, les services publics, le ciment et l'acier de collecter, mesurer, déclarer et vérifier leurs émissions, tout en évaluant également différentes voies de décarbonisation.



' Aramco et Schlumberger espèrent s'appuyer sur notre longue histoire de collaboration et de partenariat pour proposer un écosystème numérique de durabilité qui permette aux organisations mondiales de gérer leurs émissions de carbone et de réaliser des objectifs de durabilité ambitieux ', a déclaré Olivier Le Peuch, directeur général de Schlumberger.



'Cette collaboration permettra d'étendre les capacités numériques au sein du Royaume d'Arabie saoudite et d'exploiter la portée mondiale de Schlumberger afin d'avoir un impact mondial', a déclaré Ahmad A. Al-Sa'adi, vice-président senior des services techniques chez Aramco.



