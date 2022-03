Schlumberger : contrat remporté auprès de Saudi Aramco

Schlumberger annonce l'attribution d'un contrat majeur par Saudi Aramco, la compagnie pétro-gazière nationale d'Arabie Saoudite, pour des services intégrés de forage et de construction de puits dans le cadre d'un projet de forage gazier.



'Le projet de construction de puits intégré utilisera des technologies de forage différenciées, des solutions numériques et une expertise régionale dans le domaine afin d'optimiser la performance des clients', explique le groupe de services parapétroliers.



'Ce contrat remporté représente une reconnaissance significative de la technologie et de l'expertise de Schlumberger en matière d'adaptation au bassin pour le développement de puits de gaz dans la région', ajoute-t-il.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.