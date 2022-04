Schlumberger : hausse de 40% du dividende

A l'occasion de la publication de ses trimestriels, Schlumberger indique que son conseil d'administration a approuvé une augmentation de 40% du dividende à 0,175 dollar par action, à compter du dividende payable le 14 juillet aux actionnaires inscrits le 1er juin.



Le groupe parapétrolier a engrangé un BPA ajusté de 0,34 dollar sur les trois premiers mois de 2022, en augmentation de 62%, pour une marge opérationnelle ajustée de 15%, en hausse de 2,3 points, et des revenus de six milliards de dollars, en croissance de 14%.



'Ces résultats nous mettent fermement sur la voie d'une croissance du chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'année dans le milieu de la plage des 10% et d'une nouvelle année d'augmentation significative des bénéfices', commente le PDG Olivier Le Peuch.



