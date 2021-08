Schlumberger : lance Optiq, des solutions de fibre optique

Schlumberger a annoncé aujourd'hui le lancement d'Optiq Schlumberger, soit des solutions de fibre optique qui permettront de contribuer à une meilleure performance opérationnelle, tout en réduisant l'impact environnemental.



'Grâce à nos récentes avancées technologiques, nous avons amélioré l'accès aux solutions de fibre optique, permettant à l'industrie de l'énergie d'exploiter toute la puissance de cette technologie révolutionnaire', explique Aparna Raman, président de la division 'Reservoir Performance' chez Schlumberger.



Intégrées aux capacités numériques de la société, les solutions Optiq pourront traiter de gros volumes de données jusqu'à 18 fois plus rapidement que les pratiques actuelles de l'industrie, dans des domaines aussi variés que le forage, la surveillance de la production ou encore la détection des fuites.



Ces solutions pourront aussi être mobilisées pour améliorer la compréhension du sous-sol dans le cadre de la capture et du stockage du carbone, ou encore pour optimiser les systèmes de production d'énergie géothermique, assure Schlumberger.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.