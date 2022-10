Schlumberger: le bénéfice net fait un bond de 65% au 3ème trimestre

Paris (awp/afp) - Le géant des services pétroliers Schlumberger a vu son bénéfice net faire un bond de 65% au 3e trimestre par rapport à l'année dernière, a-t-il annoncé vendredi.

La multinationale basée à Houston, au Texas, a dégagé un bénéfice net de 907 millions de dollars au 3e trimestre, en hausse de 65% par rapport à la même période de 2021 (550 millions de dollars).

"Les comparaisons d'une année sur l'autre ont été exceptionnelles" en ce qui concerne le chiffre d'affaires, qui connaît une nouvelle croissance à "deux chiffres" de 28% à 7,5 milliards de dollars au troisième trimestre sur un an, selon le PDG de Schlumberger, Olivier Le Peuch, cité dans un communiqué.

La croissance du chiffre d'affaires est tirée par l'activité de production et de construction de forages "alors que l'activité mondiale s'est renforcée, en particulier sur les marchés offshore et internationaux".

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre à l'international atteint 5,9 milliards de dollars, en hausse de 13% par rapport au trimestre précédent et de 26% sur un an, dépassant les niveaux d'avant crise sanitaire du troisième trimestre 2019.

"Cette comparaison met en évidence les gains significatifs que nous avons réalisés en renforçant notre participation au marché et notre potentiel de croissance continue alors que les appareils de forage se mobilisent à l'international dans les trimestres à venir", a souligné M. Puech.

En Amérique du Nord, le groupe a généré un chiffre d'affaires de 1,5 milliard de dollars, soit une hausse de 37% sur un an. "Le second semestre de l'année démarre très fort avec de solides résultats au troisième trimestre qui reflètent l'accélération de la dynamique internationale et une solide exécution dans toutes nos divisions et régions", a déclaré le PDG.

Le secteur des services pétroliers profite à plein de la flambée des cours qui a dopé l'activité des forages et donc la demande.

"Bien que des inquiétudes subsistent quant au climat économique général, les fondamentaux du secteur de l'énergie continuent d'être très constructifs", a souligné le PDG, ajoutant que "dans le contexte de la crise énergétique (...) le monde est confronté à un besoin urgent d'investissements accrus pour rééquilibrer les marchés".

afp/rp