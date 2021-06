Schlumberger : collaboration avec Panasonic sur le lithium

Schlumberger New Energy et Panasonic Energy of North America annoncent un accord de collaboration pour la validation et l'optimisation d'un processus d'extraction et de production de lithium innovant et durable.



Ce processus serait utilisé par Schlumberger New Energy dans son usine pilote Neolith Energy, au Nevada. Ces solutions pourraient aider à répondre à la demande de lithium attendue en forte progression avec le développement mondial des véhicules électriques.



