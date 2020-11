Schlumberger : un nouveau service optimise la production

11/11/2020 | 17:42

Schlumberger a annoncé aujourd'hui l'introduction de MagniSphere, un service fournissant une analyse de productibilité précise et en temps réel pour un placement optimal des puits, permettant de maximiser l'exposition des réservoirs et d'optimiser la production.



'Le service MagniSphere fournit aux opérateurs une compréhension complète de la productibilité des réservoirs tout en améliorant les performances de forage', a déclaré Jesus Lamas, président, Well Construction, Schlumberger.







Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.