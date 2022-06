Schlumberger voit une accélération de la production pétrolière mondiale

Les dépenses dans l'industrie mondiale de l'exploration et de la production pétrolière sont "prêtes à s'accélérer largement" et à entraîner une augmentation de la production, a déclaré Olivier Le Peuch, directeur général de la société pétrolière Schlumberger, lors d'une conférence mercredi.

"Le besoin d'un approvisionnement énergétique fiable et le réinvestissement dans notre industrie restent très convaincants, et finiront par prolonger le cycle de croissance, à la fois en termes de durée et d'ampleur", a-t-il déclaré lors de la conférence JP Morgan sur l'énergie.

Les prix du pétrole ont atteint leur plus haut niveau depuis des années à la suite des sanctions imposées à l'industrie pétrolière russe en réponse à son invasion de l'Ukraine il y a quatre mois. La hausse des prix frappe les consommateurs, y compris aux États-Unis, où le prix moyen de l'essence a récemment dépassé les 5 dollars le gallon pour la première fois.

Schlumberger considère le secteur pétrolier offshore comme un important moteur de croissance, a déclaré M. Le Peuch. Il a souligné une augmentation prévue de 50 % des investissements offshore au cours des quatre prochaines années, par rapport à la période de 2016 à 2019.

Le Peuch prévoit également une amélioration des prix dans le secteur des services pétroliers, un segment durement touché par la baisse des prix due à la pandémie, grâce à la discipline en matière de performance et de capital.