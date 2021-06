Schneider Electric S E : La belle histoire des Batignolles à Nantes

Il était une fois en 1920, une usine de construction et de réparation de locomotives à vapeur installée à Nantes, dans le quartier des Batignolles. En 1950, elle se reconvertit dans la production de matériels pour l'industrie pétrolière et gazière. Aujourd'hui, le site Batignolles change une nouvelle fois de visage, devenant le premier quartier bas carbone en Europe. Plongée dans la belle histoire du quartier des Batignolles avec Yannick Cougnaud, Dirigeant de Ouest Réalisations, et dans son avenir avec la participation de Schneider Electric, avec Romain Flattet, Directeur Bâtiment connecté du groupe.

Découvrez notre vision du Bâtiment du Futur !

Un siècle après le début de l'urbanisation du site des Batignolles, Ouest Réalisations lance en août 2020 un ambitieux programme immobilier à mixité d'usages, ″Batignolles 2025″ :

La construction de 9 000 m 2 de bâtiments tertiaires,

de bâtiments tertiaires, La réhabilitation des Nefs d'inspiration Fressinet pour accueillir 15 000 m² d'activités productives et d'enseignements (Industrie du cinéma, Optique, etc…) ainsi que des ateliers et laboratoires des technologies Bas Carbone,

Une première phase de 20 000 m2de logements.

« Ce lieu chargé d'histoire a pour nous une signification particulière, indique Yannick Cougnaud. Nous avons ainsi imaginé notre projet sous le signe de ″Batignolles 1920, pionnier de l'industrie ; Batignolles 2020, pionnier de l'écologie″. » Pourquoi l'écologie ? Parce que les constructions de ce quartier seront bas carbone, utilisant notamment du ciment sans clinker de l'entreprise Hoffmann Green. « Le clinker est un constituant du ciment traditionnel, qui résulte de la cuisson de calcaire dans des fours à 1 450°C durant 18h, explique Yannick Cougnaud. Cette étape de chauffe, la clinkérisation, contribue fortement aux émissions de CO 2 . C'est tout l'avantage des ciments d'Hoffmann, issus de procédés industriels uniques et brevetés, qui exploitent une activation à froid sans clinker et qui ont recours à des éco-produits exclusivement. »

Le programme des Batignolles va clairement dans le sens du projet de décarbonation du secteur de la construction, telle que l'a annoncé Schneider Electric en avril 2021 et affirmé par son PDG, Jean-Pascal Tricoire, à la conférence annuelle EcoVadis dédiée aux achats responsables : « Nous voulons être un modèle mondial en décarbonation. Nous avons décidé d'être neutres en carbone d'ici 2025, avec un objectif ″zéro perte nette de biodiversité″ d'ici 2030. » Pour Romain Flattet, Directeur Bâtiment connecté pour Schneider Electric France, le groupe se devait d'être acteur du projet ″Batignolles 2025″. « Ce programme immobilier constitue un modèle de transformation vers un monde plus résilient et durable, s'enthousiasme-t-il. Il concrétise notre volonté de changement. Ce qui est remarquable ici, c'est qu'on peut être un promoteur de taille modeste - Ouest Réalisations employant 18 collaborateurs - et être capable de faire bouger les lignes. A nous, en tant que groupe international, de soutenir ce projet et de lui donner corps. »

Ouest Réalisations et Schneider Electric ont rapproché leurs intérêts, très en amont du programme des Batignolles, collaborant main dans la main dans un esprit de coconception. « Dans le secteur du bâtiment, tout n'est pas toujours question de business, confie Yannick Cougnaud. Ce programme avance au gré de belles rencontres et de nos envies individuelles. Il est soutenu par Schneider Electric, parce qu'il est en phase avec les valeurs du groupe. Il se bâtit autour d'une ambition commune centrée sur l'humain et guidée par la préservation de l'environnement. C'est un pari énorme et un véritable projet d'avant-garde qui préfigure l'immobilier du futur. »

Réhabilitation des nefs A, B, C et création des quatre bâtiments tertiaires entourés d'un vaste parvis piétonné côté Boulevard Jules Verne