Schneider Electric SE : La résistance devrait casser

Cours d'entrée : 155.92€ | Objectif : 177€ | Stop : 144€ | Potentiel : 13.52% Schneider Electric SE arrive à proximité de niveaux importants. La configuration technique suggère une rupture de la résistance actuellement testée avec à la clé un nouveau de potentiel de hausse et une probable hausse de la volatilité. On pourra se positionner en amont du signal pour bénéficier d'un meilleur ratio risque potentiel.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 177 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Le score ESG Refinitiv de la société, basé sur un classement de la société relatif à son secteur d'activité, ressort particulièrement bon.

Schneider Electric SE représente actuellement 4.93 % du portefeuille Investisseur Europe PEA. Une position a été ouverte le 01/03/2023 au cours de 153.86 €.



Points forts Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.



Les analystes ont soutenu l'évolution positive des activités du groupe en réajustant à la hausse de manière conséquente leurs prévisions de bénéfice net par action.



Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.



L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.



L'opinion des analystes s'est fortement améliorée au cours des quatre derniers mois.



Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.



Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.



Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.



Points faibles L'évolution attendue du chiffre d'affaires laisse supposer une croissance médiocre au cours des prochains exercices.



