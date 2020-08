Schneider : Berenberg initie sa couverture à achat

20/08/2020 | 14:11

Berenberg a initié jeudi la couverture du titre Schneider Electric à l'achat, avec un objectif de cours fixé à 120 euros, l'intermédiaire financier mettant en évidence la qualité du portefeuille du fabricant français de matériel électrique.



Dans une note sectorielle, le courtier considère que l'offre du groupe en matière d'automatisation industrielle figure parmi les meilleures du marché, au même titre que ses solutions logicielles qui, par l'intermédiaire d'Aveva, commencent à s'immiscer sur le secteur des solutions de gestion de l'énergie, un élément qui a son importance selon lui.



Le broker met également en avant un caractère cyclique moins prononcé que ses pairs en raison de la moindre exposition du groupe au marché des automatismes.



'Dans l'ensemble, le portefeuille du groupe est idéalement positionné et son besoin limité de se concentrer sur des questions internes lui permet de se focaliser sur les gains de parts de marché à moyen et long termes', résume Berenberg.



