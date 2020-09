Schneider Electric : Oddo BHF relève son objectif de cours

08/09/2020 | 09:39

Oddo BHF réaffirme son opinion 'achat' sur Schneider Electric avec un objectif de cours relevé de 110 à 123 euros, considérant que 'la future taxonomie européenne devrait avantager des groupes' comme lui.



Il souligne en effet que 70% du chiffre d'affaires de Schneider Electric est déjà 'vert' et permet à ses clients d'économiser chaque année 40 Mt CO2 en moyenne, ce qui équivaut, selon lui, à 8,3 milliards d'euros de 'valeur verte cachée' (15 euros par action).



'Outre cet impact ESG, le groupe devrait connaître un net rebond de ses résultats en 2021-22 et le free cash-flow a franchi un nouveau seuil confirmant le changement de statut en cours', ajoute l'analyste en charge du dossier.



