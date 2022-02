Schneider Electric : Oddo maintient son conseil sur le titre

Oddo maintient sa note de ' surperformance ' sur Schneider Electric, avec un objectif de cours inchangé de 175 euros.



Le bureau d'analyses met en avant ' une très bonne fin d'année 2021, au-dessus des attentes ', avec une croissance organique du chiffre d'affaires de 6.9% au 4e trimestre, quand le consensus tablait sur +5.3%. Sur l'ensemble de l'année, le résultat net s'établit à 3.2 MdE (+51%) et le dividende proposé est de 2.9 E (+12%).



Oddo indique que si le consensus prévoit actuellement, pour 2022, une croissance organique du CA de 6.2% et une marge d'EBIT de 17.6%, le groupe table sur une croissance organique de 7-9% et une amélioration de la marge d'EBITA ajusté à 17.6/17.9%.



' Après la sous-performance récente du titre (-19% depuis le dernier pic), cette publication devrait être très bien perçue. Nous estimons que le consensus devrait relever ses estimations de l'ordre de 5%+ ', conclut l'analyste.



