Schneider Electric : Oddo rehausse son objectif de cours

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Schneider Electric avec un objectif de cours relevé de 175 à 178 euros, après un roadshow organisé vendredi dernier avec la CFO du groupe de solutions de gestion d'énergie et d'automatismes, Hilary Maxson.



Cette réunion amène le bureau d'études à réviser en hausse ses BPA 2022 et 2023 de 5%. Pour l'année en cours, il anticipe désormais une croissance organique du CA de 7,3% et une marge d'EBITA ajusté de 17,7% (contre respectivement 7,8% et 17,4% auparavant).



'Le groupe se positionne désormais comme un best in-class à travers la croissance organique visée à court (7-9%) et moyen terme (5-8%) et l'amélioration de sa marge d'EBITA ajusté, ce qui mérite, selon nous, une prime en termes de valorisation', juge l'analyste.



