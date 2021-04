Schneider Electric : Liberum relève sa cible

Liberum réitère son conseil 'achat' sur Schneider Electric avec un objectif de cours relevé de 160 à 170 euros, pointant les nouvelles prévisions du groupe qui 'suggèrent des relèvements de consensus de BPA de 7% pour 2021 et de plus de 10% pour 2022'.



Le broker souligne que les ventes au premier trimestre ont augmenté de 14% contre 9% prévu, un dépassement de 5% observé dans toutes les divisions, avec une croissance de 17% des produits à cycle court (60% du total).



'La direction a relevé ses prévisions de croissance de l'EBITA à entre 14 à 20%, par rapport à entre 9 et 15% précédemment, et affiche une nouvelle prévision de marge pour l'exercice 2021 (16,7%-17,1%)', ajoute-t-il.



