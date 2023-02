Schneider : UBS relève son objectif de cours

UBS confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours relevé à 175 E (au lieu de 165 E).



' La croissance du chiffre d'affaires de Schneider se situe au sommet du secteur européen des biens d'équipement et ses prévisions de marge pourraient bien s'avérer conservatrices ' indique UBS.



Schneider Electric a publié un résultat net ajusté de 4 milliards d'euros au titre de 2022, en hausse de 16% par rapport à l'exercice précédent. Son chiffre d'affaires s'est accru de 18% en données publiées à 34 milliards d'euros en 2022, dont une croissance organique de 12%.



