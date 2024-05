Information Financière Assemblée Générale annuelle 2024 : approbation de l'ensemble des résolutions soumises au vote Rueil-Malmaison(France), le 23 mai 2024 - L'Assemblé générale ordinaire et extraordinaire de Schneider Electric s'est tenue le 23 mai 2024, présidée par M. Jean-Pascal Tricoire, Président du Conseil d'administration. Principales résolutions adoptées : Les actionnaires ont adopté l'ensemble des résolutions proposées et ainsi approuvé : La distribution d'un dividende de 3,50€ par action pour 2023, qui sera payé le 30 mai, 2024 ;

Les différentes résolutions relatives à la rémunération du Directeur général, du Président du Conseil d'Administration et des membres du Conseil d'adminsistration ;

Le renouvellement des mandats d'administrateurs de M. Fred Kindle, Mme Cécile Cabanis and Mme Jill Lee, ainsi que la nomination de M. Philippe Knoche en qualité d'administrateur ;

La nomination de Mazars et de PricewaterhouseCoopers Audit en tant qu'auditeurs responsables de la certification de l'information relative à la durabilité ;

La distribution d'un dividende de 3,50€ par action pour 2023, qui sera payé le 30 mai, 2024 ;

Les différentes résolutions relatives à la rémunération du Directeur général, du Président du Conseil d'Administration et des membres du Conseil d'adminsistration ;

Le renouvellement des mandats d'administrateurs de M. Fred Kindle, Mme Cécile Cabanis and Mme Jill Lee, ainsi que la nomination de M. Philippe Knoche en qualité d'administrateur ;

La nomination de Mazars et de PricewaterhouseCoopers Audit en tant qu'auditeurs responsables de la certification de l'information relative à la durabilité ;

L'autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet d'acheter des actions de la Société. Synthèse des débats : Jean-Pascal Tricoire a débuté la réunion avec un point inscrit à l'ordre du jour, mais ne faisant pas l'objet de résolution soumise au vote, concernant la stratégie climatique de Schneider Electric. Ce point avait pour but de présenter un compte-rendu faisant suite à la résolution Say on Climate qui a été approuvée par 97,7 % des actionnaires participants lors de l'Assemblée générale annuelle 2023. Après avoir présenté la notion de "Trilemme énergétique" et partagé des perspectives sur le système énergétique mondial, M. Tricoire a illustré les implications de ces tendances sur certains des principaux marchés finaux de Schneider Electric, avant de détailler l'empreinte carbone de Schneider Electric en 2023. En 2023, plus de 99 % de l'empreinte carbone de l'entreprise était issue de ses émissions « scope » 3 amont et aval. Enfin, il a réitéré la feuille de route de Schneider Electric vers la neutralité carbone, le Groupe visant à atteindre la neutralité carbone sur l'ensemble de sa chaîne de valeur d'ici 2050. Peter Herweck, Directeur général, a ensuite présenté les points clés du « Capital Markets Day », évènement organisé en novembre 2023, au cours duquel le Groupe avait détaillé sa stratégie conduisant à l'élaboration d'un portefeuille unique, idéalement positionné pour bénéficier de la croissance de tendances durables : l'électrification, l'automatisation et la digitalisation. M. Herweck a également décrit cinq mégatendances structurelles - changement climatique, évolution de la richesse, transition énergétique, nouvel équilibre mondial, numérisation et intelligence artificielle - qui créent des opportunités sans précédent au sein des marchés finaux desservis par Schneider Electric.

M. Herweck a ensuite détaillé les implications pour l'entreprise, avec une croissance organique du chiffre d'affaires attendue entre +7% et +10% en TCAC (« CAGR ») sur la période 2023-20271. Après avoir réitéré la raison d'être et la mission de Schneider Electric, il a évoqué les performances financières et extra-financières de 2023, avec des performances record enregistrées au cours de cette année charnière, atteignant un chiffre d'affaires de 36 milliards d'euros, en croissance organique de +13%, un EBITA ajusté en hausse de +25% en organique dépassant la fourchette cible, et un score de 6,13 pour le Schneider Sustainability Impact (SSI), supérieur à l'objectif de 6,00/10 pour l'année. M. Herweck a ensuite cédé la parole à Hilary Maxson, Directrice générale Finance, pour détailler la performance financière du Groupe. Mme Maxson a repris des éléments du « Capital Markets Day » organisé en novembre 2023. Après avoir décrit la stratégie disciplinée d'allocation du capital du Groupe, Mme Maxson a présenté les points clés des résultats annuels. Schneider Electric a clôturé l'année 2023 avec un chiffre d'affaires record de 36 milliards d'euros, en croissance organique de +13%, un EBITA ajusté record de 6,4 milliards d'euros, en croissance organique de +180 points de base, et un résultat net record de 4 milliards d'euros. L'entreprise a également réalisé un cash flow libre de 4,6 milliards d'euros, à un niveau record, avec un taux de conversion2 supérieur à 100%. Ces résultats se traduisent par des progrès significatifs en termes de retour sur capitaux employés (« ROCE »), qui s'élève à 13,5%. Hilary Maxson a également présenté les éléments clés de la performance financière du premier trimestre 2024, avec un chiffre d'affaires de 8,6 milliards d'euros, en croissance organique de +5,3%. Alors que 2024 a débuté en ligne avec les prévisions du Groupe, les tendances attendues pour l'année restent inchangées. Mme Maxson a ainsi expliqué qu'au 25 avril 2024, lors de la publication chiffre d'affaires du premier trimestre 2024, Schneider Electric a confirmé ses objectifs pour l'année 2024, avec une croissance organique de l'EBITA ajusté comprise entre +8% et +12%, une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre +6% à +8% et une hausse organique de la marge d'EBITA ajustée, en hausse de +40 à +60 points de base. M. Tricoire a ensuite présenté les éléments principaux du rapport sur la gouvernance d'entreprise et le travail réalisé par le Conseil d'administration en 2023. Il a souligné l'engagement, l'indépendance et le professionnalisme démontrés par chacun des membres du Conseil. Il a ensuite présenté les principales résolutions à l'ordre du jour, relatives à la composition du Conseil d'administration. À l'issue de l'Assemblée Générale, suite au renouvellement des mandats de M. Fred Kindle, de Mme Cécile Cabanis et de Mme Jill Lee, et à la nomination de M. Philippe Knoche en qualité d'administrateur, le Conseil d'administration compte 17 administrateurs de 12 nationalités différentes, dont 86% d'administrateurs indépendants et 43% de femmes. Les comités du Conseil d'administration seront ainsi composés comme suit : Comité Gouvernance, Nominations & Développement Durable: JP. Tricoire (Président), L. Apotheker, F. Kindle, L. Knoll, A. Runevad, G. Spierkel ;