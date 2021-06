Caroline Gattino : Élargissement de l'eMobilité en France pour un futur...

Caroline Gattino est responsable des ventes d'e-Mobilité en France chez Schneider Electric, et contribue à étendre la mobilité électrique dans son pays pour un transport plus efficace et plus durable. Née en Bretagne, en France, elle vit actuellement à Paris avec sa fille de 12 ans et aime se promener dans sa belle ville en profitant de lieux historiques comme le Sacré-Coeur, son préféré.

Caroline Gattino, responsable des ventes d'eMobilité pour la France

Sa mission est très claire : élaborer et déployer la stratégie pour développer la mobilité électrique de son pays Le business de la mobilité électrique, l'un des principaux d'Europe en termes de croissance et de part de marché (11,2 %) avec près de 200 000 véhicules électriques sur les routes à la fin de 2020. La France prend très au sérieux la mobilité propre et certaines initiatives d'incitation ont récemment été prises pour accélérer l'électrification des transports, comme la promesse faite par le gouvernement français de 100 millions d'euros aux entreprises investissant dans les installations de bornes de recharge rapide pour les axes routiers, avec un objectif de 100 000 points de recharge en 2022.

Forte de plus de 15 ans d'expérience dans l'entreprise et d'une solide expérience en ingénierie électrique, en marketing et en ventes, Caroline a travaillé comme directrice des ventes pour les bâtiments et directrice de projet numérique depuis 2016. Après quatre ans, elle a accepté le défi de rejoindre l'équipe eMobilité mi 2020, malgré la pandémie qui perturbe tout ce qui nous entoure. Elle estime qu'il est urgent d'agir contre le changement climatiqueet souhaite y participer directement.

« Un changement technologique et environnemental doit être pris rapidement si nous voulons réduire notre empreinte carbone et assurer une mobilité future propre. »

Le temps a démontré que la mobilité électrique a maintenu une forte résilience l'an dernier, avec une forte augmentation de la part de marché des véhicules EV dans le monde de 39 %, par rapport à la diminution de 14 % dans les voitures ICE. Cependant, malgré la bonne forme que connaît ce secteur, il reste encore des batailles à mener sur un marché en pleine évolution : évolutivité de l'infrastructure, conformité aux réglementations et nécessité de gestion de l'énergie dans les bâtiments pour accompagner l'augmentation de la demande d'énergie. Caroline est prête à tous les affronter, en aidant les clients avec des solutions spécifiques et adaptées à leurs besoins concrets.

« Pour répondre à un besoin pressant en matière d'infrastructureEV, nous devons fournir des solutions qui optimisent à la fois la valeur pour nos clients et l'expérience utilisateur. Un point de charge oui, mais pas seulement : la mobilité électrique est également la gestion de l'énergie et la distribution électrique. »

Elle aime rencontrer et échanger avec des partenaires, désormais virtuellement la plupart du temps, pour trouver de nouveaux acteurs et réussir à innover avec eux. En outre, elle aime gérer son équipe de 17 personnes dédiées à eMobility en France, les aidant à se développer et à travailler ensemble, avec des partenaires comme les électriciens, les constructeurs automobiles, les revendeurs, les opérateurs de points de charge (CPO), les fournisseurs de services d'eMobilité (eMSP) et les communautés locales, en vue d'une stratégie gagnante pour chacun.

« Il est très important de comprendre quels sont les défis qui impactent les clients et d'être très attentif aux opportunités de les accompagner. Ces connaissances sont essentielles pour orienter mes choix et mes actions. »

La pandémie et les confinements ont été très difficiles, surtout lorsqu'il s'agit de travailler avec l'équipe. Caroline pense qu'il est essentiel d'être très près des gens, d'écouter chaque personne de l'équipe pour comprendre ses besoins et ses sentiments. De plus, travailler à domicile au cours des derniers mois a rendu difficile la séparation et l'équilibre entre le travail et la vie personnelle. Un secret ? Etre très stricte avec la gestion du temps et du calendrier, pour pouvoir atteindre les objectifs professionnels et conserver un temps libre de qualité pour les activités personnelles et familiales, comme partager des moments avec sa pré-adolescente ou lire des livres historiques, comme celui qui est actuellement sur sa table de chevet sur l'histoire de Versailles.

Infrastructure de chargement EVlink à Lidl, Chilly-Mazarin, Paris (France)

Comme la Journée internationale de la femme était imminente lorsque cet entretien a eu lieu, nous voulions connaître les conseils de Caroline à d'autres femmes qui voudraient être responsables des ventes dans le monde de la mobilité électrique. Elle se souvient qu'une statistique indiquait qu'une femme postule à un emploi que lorsqu'elle estime qu'elle possède au moins 80 % des compétences requises, tandis qu'un homme agit complètement différemment. Les femmes doivent oser, être confiantes et croire en elles-mêmes.

« Chaque poste nous fait grandir et nous devons relever à nos défis. »

Elle est responsable des ventes d'eMobilité en France et compte plus de 15 ans d'expérience chez Schneider Electric, dont 12 dans des postes commerciaux.

Suivez Caroline sur LinkedIn

>>>Solutions de eMobilité

>>>Offre EVlink