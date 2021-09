Enel et Schneider Electric se joignent au Forum Économique Mondial pour lancer la Boîte à Outils de Solutions pour la transformation urbaine : Plus de 200 solutions de décarbonation pour les villes

Dans la boîte à outils des solutions, les utilisateurs trouveront des solutions intégrées d'Enel visant à fournir des écosystèmes urbains décarbonés, durables et résilients dans les villes du monde entier. Axé sur les infrastructures énergétiques intelligentes, l'Open Meter d'Enel est la nouvelle génération de compteurs intelligents qui reflète les dernières évolutions du marché et de la technologie dans le domaine de la mesure avancée et de la gestion à distance des réseaux électriques. Rien qu'en Italie, où cette technologie desservira plus de 35 millions de clients d'ici 2025, ce compteur intelligent de

La première version de cette boîte à outils contenait plus de 200 solutions issues d'études de cas réels dans plus de 110 villes du monde entier. Elle permet aux utilisateurs de parcourir la base de données et de rechercher des solutions en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que des défis locaux les plus urgents. Cette boîte à outils est accessible à tous les utilisateurs, et s'adresse en particulier aux autorités municipales, aux responsables des gouvernements nationaux et aux entreprises.

Disponible sur www.weforum.org/nzcc/toolbox , cette boîte à outils contient une gamme de solutions de décarbonation facilitant la transformation urbaine, dans les domaines de l'énergie, des bâtiments, de la mobilité, de l'eau et de la gestion des déchets. Elle oriente les utilisateurs à chaque étape du processus d'identification et de priorisation des solutions pour répondre au mieux à leurs besoins spécifiques. Ces solutions comprennent à la fois des politiques et des modèles commerciaux qui permettent de réduire les émissions carbone, et la valorisation locale, comme la création d'emplois et l'amélioration de la qualité de l'air.

deuxième génération permet de collecter plus de 7 000 milliards de données par an, y compris des données en temps quasi réel sur l'utilisation et les paramètres électriques, afin de faciliter l'analyse en masse de données (big data analytics) pour le réseau. Il s'agit d'un facilitateur numérique qui améliore la prise de conscience et la compréhension par les clients de leurs habitudes de consommation d'électricité, ce qui favorise des modèles de consommation plus efficaces et durables. En outre, il permet aux consommateurs de jouer un rôle proactif dans la surveillance et le contrôle des équipements tels que les toits solaires, la domotique et la mobilité électrique, favorisant ainsi la diffusion de nouveaux services énergétiques avancés. Conformément à l'approche d'économie circulaire du Groupe, l'Open Meter est conçu et fabriqué à partir de plastiques régénérés : un Open Meter émettant 6 % de CO2 de moins et produisant 122 g de déchets de moins qu'un compteur conventionnel.

La boîte à outils propose également plusieurs solutions mises en œuvre avec succès par Schneider Electric. Les solutions de l'entreprise mettent notamment en évidence la manière dont l'efficacité énergétique peut générer des économies d'énergie et de matériaux qui peuvent être réinvesties dans les infrastructures municipales et les projets communautaires, comme la modernisation des infrastructures et l'amélioration des bâtiments municipaux, par exemple avec des systèmes de CVC dotés de contrôles d'automatisation intelligents. C'est ce qui s'est passé à Holland, dans le Michigan (États-Unis), où les autorités municipales se sont associées à Schneider Electric pour intégrer des objectifs énergétiques dans leur schéma directeur général. Le but était d'utiliser les économies d'énergie pour rénover les infrastructures et atteindre les objectifs de développement durable, en aidant tous les habitants de la ville à réduire leur consommation d'énergie de 30 à 50 %.

La boîte à outils est le troisième élément livrable du programme « Net Zero Carbon Cities » (villes à zéro émission de carbone nette), une initiative du Forum économique mondial dont l'objectif est d'aligner et d'intensifier les efforts des entreprises, des villes et des gouvernements nationaux pour créer des écosystèmes urbains durables, résilients et équitables. Ce programme est co-présidé par M. Jean Pascal Tricoire, Président-Directeur Général de Schneider Electric, et par M. Francesco Starace, Président Exécutif et directeur général d'Enel Group.

La semaine dernière, cette initiative a également publié un document d'information intitulé « Urban Transformation: Integrated Energy Solution »(Transformation urbaine : une solution énergétique intégrée) démontrant comment l'environnement bâti et la mobilité peuvent servir de base pour lancer la transformation urbaine et la décarbonisation partout dans le monde.

Enel est une multinationale de production d'énergie et un acteur engagé de premier plan sur les marchés mondiaux de l'électricité et des énergies renouvelables. Il s'agit du plus grand service public européen en termes de BAIIDA ordinaire, et il est présent dans plus de 30 pays du monde entier, produisant de l'énergie avec une capacité installée d'environ 89 GW. Enel distribue de l'électricité à travers un réseau de plus de 2,2 millions de kilomètres et, avec environ 75 millions d'utilisateurs finaux, il est le 1er opérateur réseau au monde1. Enel Green Power est le plus grand acteur privé mondial dans le domaine des énergies renouvelables, avec environ 50 GW de centrales éoliennes, solaires, géothermiques et hydroélectriques installées en Europe, en Amérique, en Afrique, en Asie et en Océanie. Enel X, la branche mondiale des services énergétiques avancés d'Enel, est le leader mondial de la réponse à la demande, avec une capacité totale d'environ 7,4 GW gérée au niveau mondial. L'entreprise a installé une capacité de stockage d'environ 137 MW et, dans le secteur de la mobilité électrique, a mis à disposition plus de 232 000 points2 de recharge dans le monde entier.

