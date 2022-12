Expansion des datacenters : comment bien gérer la collaboration des acteurs ?

La numérisation est plus répandue dans tous les aspects de notre vie. Les énormes quantités de données générées par les consommateurs et les entreprises provoquent une explosion exponentielle de la demande en cloud computing. Selon Synergy Research Group, les dépenses totales de services cloud ont grimpé à 178 milliards de dollars en 2021, une augmentation de 27 % par rapport à l'année précédente et une demande plus élevée est prévue dans un avenir proche.

En conséquence, les fournisseurs de services cloud mondiaux sont soumis à une pression intense pour étendre rapidement leur empreinte datacenter en termes de taille et d'expansion géographique des datacenters afin de répondre à la demande des clients et de revendiquer leur part du marché croissant du cloud computing. Mais à un moment où la rapidité de mise sur le marché est essentielle pour répondre à cette demande et pour que les opérateurs de colocation datacenters soient compétitifs, le secteur subit une tempête de la chaîne d'approvisionnement, avec la pénurie de main-d'œuvre, de compétences et de matériaux, qui contribuent tous à des délais plus longs.

Dans cet environnement, il est important que les prescripteurs et les sous-traitants de datacenters établissent des relations stratégiques étroites avec des partenaires qui peuvent les aider à relever ces défis. En outre, une meilleure collaboration entre les propriétaires et les fournisseurs de technologie aidera les fournisseurs de solutions de conception et de construction de datacenters à maintenir leurs plans d'expansion et leurs programmes de projet sur la bonne voie.

Créer une chaîne de valeur datacenter plus efficace pour mieux gérer l'expansion des datacenters

Le modèle contractuel traditionnel « scope and install » comporte de nombreuses pièces mobiles qui peuvent rallonger le calendrier d'un projet. Dans cette approche, les parties prenantes peuvent intégrer plusieurs fournisseurs de technologie au projet selon les besoins, chaque rôle de la chaîne de valeur étant étroitement centré sur les tâches qui leur sont assignées. Avec une visibilité limitée sur le fonctionnement d'autres équipes, les équipes de projet individuelles peuvent par défaut utiliser le plus petit dénominateur commun en termes de spécifications et de normes de produit pour assurer la compatibilité globale. Cette pratique peut réduire l'efficacité et la qualité globales des projets et allonger les délais de livraison.

Une approche basée sur l'établissement de partenariats et d'alliances stratégiques rassemble les parties prenantes et les fournisseurs de datacenter pour collaborer sur la meilleure conception et prendre des décisions en matière de construction. Toutes les parties travaillant de manière transparente et synchrone contribue à créer des efficacités qui optimisent la productivité dans l'ensemble de l'écosystème. Par conséquent, cette approche améliore à la fois la vitesse et la qualité de la conception et de la construction du datacenter.

La création de partenariats stratégiques peut également aider les prescripteurs et les entrepreneurs à apporter davantage de ressources à la table et à relever les défis de la chaîne logistique. Par exemple, les partenaires peuvent fournir leurs propres capacités de fabrication, stock de produits et main-d'œuvre. En outre, selon leur taille, ils peuvent avoir le pouvoir d'achat nécessaire pour accéder à des produits difficiles à trouver. Ils peuvent également offrir une expertise pour aider les prescripteurs et les entrepreneurs à trouver des alternatives aux conceptions de datacenter traditionnelles et personnalisées qui peuvent aider à fournir des datacenters de manière plus efficace et durable pour aider leur expansion.

Choisir un partenaire stratégique expérimenté

Les experts de Schneider Electric ont de nombreuses années d'expérience dans la conception et la construction de leurs grands datacenters en aidant les clients du cloud et de la colocation à tirer parti de solutions prêtes à l'emploi, telles que nos datacenters modulaires préfabriqués EcoStruxureTM et d'outils de conception numérique, pour accélérer la mise sur le marché. Les modules préfabriqués d'EcoStruxure offrent la même qualité et les mêmes fonctionnalités que les unités conventionnelles, mais sont équipés d'une infrastructure d'alimentation et de refroidissement connectée préintégrée. Comme les composants sont conçus, sélectionnés, installés et testés en usine avant d'être expédiés sur le site de travail, la nouvelle capacité datacenter peut être fournie en une fraction du temps en utilisant moins de main-d'oeuvre sur site.

La construction modulaire offre également l'opportunité d'optimiser l'efficacité énergétique et la durabilité lors de la conception, et elle permet des rendements de production qui rendent la disponibilité et la qualité des produits plus prévisibles. Les outils de collaboration numérique comme ETAP (Electrical Transient and Analysis Program) et les logiciels de jumeaux numériques aident les ingénieurs-conseils et les prescripteurs à simplifier et standardiser leur travail de conception. ETAP permet aux ingénieurs de modéliser et de tester les systèmes d'alimentation avant la construction de prototypes physiques. Cela leur permet de choisir ou de remplacer des composants et des sous-systèmes qui réduisent l'impact environnemental ou optimisent l'efficacité énergétique pour s'assurer que les projets soient plus efficaces et plus durables dès le départ.

Accédez au guide des solutions logicielles pour les ingénieurs-conseils

En savoir plus sur ces solutions pour simplifier la planification de datacenters et réduire le temps de déploiement en explorant les solutions logicielles pour les ingénieurs-conseils. Ce guide fournira des ressources pour s'adapter et évoluer sur un marché difficile.

Tags :collaboration, datacenter, Efficacité énergétique, Logiciels