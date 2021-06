Hub d'innovation Schneider Electric : immersion au cœur de l'hôpital du...

Plus que jamais, Schneider Electric est présent dans le secteur de la santé, fournissant ses technologies à 40 % des hôpitaux dans le monde. Aujourd'hui, le groupe propose une expérience inédite aux acteurs du domaine : le hub d'innovation de Schneider Electric localisé à Saint-Louis, dans le Missouri aux Etats-Unis, lance un Living Lab dédié à la santé doté d'une chambre de patient intelligente, que je vous propose de visiter ensemble.

Le suivi de la santé repose de plus en plus sur la performance des technologies, selon 75 % des répondants à une étude récente menée par le cabinet conseil Accenture. Or le groupe Schneider Electric développe depuis des années une expertise forte sur les bâtiments connectés, l'IT et la gestion de l'énergie, et des innovations majeures pour intégrer facilement des équipements basse tension dans la chambre des patients. L'ensemble de ces solutions permettent à la fois d'augmenter la satisfaction des patients, la productivité des personnels de santé, pour qu'ils puissent mieux centrer leur travail sur les soins, et la flexibilité énergétique, pour optimiser les coûts d'exploitation.

Afin de partager ce savoir-faire et faire vivre aux acteurs des établissements de santé une expérience immersive, le groupe a donc installé un Living Lab valorisant les technologies au service de l'hôpital du futur, au sein de son Hub d'innovation aux Etats-Unis. Celui-ci compte une chambre connectée dernière génération, qui permet aux patients de gérer eux-mêmes leur confort et leurs besoins en communiquant via un panneau d'affichage numérique. Ils disposent aussi d'équipements médicaux connectés, de haut-parleurs logés dans l'oreiller et de tout l'essentiel pour placer l'expérience du patient au premier plan. C'est précisément la vocation de l'hôpital du futur !

Alors que l'essor des solutions numériques à distance s'est prodigieusement accéléré dans le contexte de la situation sanitaire actuelle, nous avons décidé d'offrir la possibilité à tous, où que vous soyez dans le monde, d'expérimenter la première chambre connectée de Schneider Electric entièrement intégrée. Nous vous avons en effet réservé une visite virtuelle unique en son genre, installée au sein de l'hôpital de l'Université de Pennsylvanie, à Philadelphie.

Ce démonstrateur virtuel peut être adapté à tous les environnements de soin, autant les services des urgences que les hôpitaux de campagne, en passant par des cabinets de télémédecine, les salles d'examens ou les grandes cliniques. En plus, il se connecte avec d'autres laboratoires d'innovation de Schneider Electric, comme celui d'Andover aux Etats-Unis, celui d'Istanbul en Turquie ou au Technopole à Grenoble, ce qui donne aux clients l'opportunité de voir clairement l'intégration de l'équipement basse tension à la chambre du patient. Surtout, il accompagne les visiteurs à travers tout l'établissement hospitalier, et les emmène dans le bureau du médecin, la salle d'opération, la chambre connectée, leur présentant le panneau numérique mural au service du patient. Il leur fait aussi découvrir le système de GTB et de supervision, pour mieux planifier les opérations de maintenance.

Cette expérience immersive dans l'hôpital du futur met en scène l'architecture EcoStruxure™ pour la santé. Toutes les solutions de la gamme convergent alors vers le panneau d'affichage, pour rassembler sur un seul écran l'ensemble des informations nécessaires aux patients pour leurs soins, le maintien du lien social ou leur confort et bien-être. A la porte de la chambre, le personnel de santé dispose également d'un écran où il trouvera toutes les données du patient, afin d'apporter les meilleurs soins. C'est bien plus efficace que les feuilles papier volantes punaisées dans l'infirmerie !

Pour que cette chambre d'hôpital du futur fonctionne efficacement, sans surcoût et en toute fluidité, la connectivité numérique doit être pensée très en amont de l'installation, conçue nativement. Les différents systèmes doivent également pouvoir communiquer entre eux et donc être interopérables. La satisfaction des patients et la productivité des soignants dépendent de ces conditions !

Si vous souhaitez vivre cette expérience inédite, découvrir nos technologies en situation réelle et expérimenter la chambre connectée dernière génération, rapprochez vous de votre commercial et venez rejoindre les visites virtuelles organisées par le Living Lab Saint-Louis le 20 juillet, le 17 août, le 21 septembre ou le 19 octobre prochain. A très bientôt !