Nouveau : vos devis sur l'application My Schneider

A votre écoute lorsque vous leur demandez un devis, l'équipe de Chiffrages Généralistes met toute son expertise à votre service.

« Je travaille depuis plus de 30 ans dans le groupe, notamment en tant que spécialiste du marché IT et sur les produits Basse Tension ces dernières années, confie Danièle Monginoux. Mes collègues aussi ont acquis beaucoup d'expérience, au sein de différents services et de fonctions chez Schneider Electric qui permet ainsi d'avoir une richesse de compétences à votre disposition. »

A chaque sollicitation émise depuis l'espace client, le demandeur reçoit un accusé de réception, avec un identifiant unique, pour assurer la traçabilité, le nom de son interlocuteur et le délai moyen de traitement de son dossier.

Au quotidien, Danièle qualifie la demande et contacte le client, en fonction de la complexité du dossier, des informations techniques communiquées et des optimisations éventuelles. « Nous faisons en sorte que le demandeur dispose de la meilleure réponse technico-économique, décrit-elle. Ce suivi associé à la qualification des informations nous permet d'être réactifs, avec des réponses pouvant être obtenues en moins de 24 heures ». La gestion de l'offre commerciale et de la documentation associée est transmise par mail intégrant un lien sécurisé limitant l'impact de taille d'e-mail.

En bénéficiant de ce mode de fonctionnement, nos clients disposent de l'état de leurs demandes à chaque instant et de l'historique des précédentes depuis un point unique, leur espace personnalisé.

Parfois, le chiffrage exige l'intervention d'experts dédiés jusqu'à des visites sur site. « Ce sont eux qui vont rédiger le devis, tout en me mettant en copie des échanges avec le client, explique Danièle Monginoux. Et si jamais aucun expert n'est disponible immédiatement, j'assure le suivi, relance les experts pour que les délais soient conformes aux attentes des clients. » Cette intervention d'experts nécessite naturellement un peu plus de temps que dans le cas d'une demande simple, avec un délai de 4 jours en moyenne.

L'espace client My Schneider présente une multitude d'avantages pour améliorer l'expérience utilisateur. Le client n'a plus besoin de s'enregistrer pour poser une question. La démarche est ainsi plus simple et fluide. « N'hésitez donc pas à initier votre démarche de devis par l'intermédiaire de My Schneider, conclut Danièle. Cette nouvelle fonctionnalité de l'application répond à un besoin essentiel d'efficacité et de rapidité de traitement des devis. Derrière un simple clic travaille une équipe motivée, expérimentée et très impliquée, qui donne le meilleur d'elle-même au service de votre satisfaction. »

