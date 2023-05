Réindustrialisation: Schneider Electric met l'accent sur l'Amérique du Nord

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant d'équipements électriques Schneider Electric déplace une partie de sa production d'Asie et d'Europe vers l'Amérique du Nord dans le cadre du renforcement de sa stratégie de fabrication et d'approvisionnement au plus près des consommateurs. Ces mesures doivent permettre au groupe français de mieux répondre à une demande croissante en Amérique du Nord et de prétendre aux subventions fédérales destinées à développer l'industrie manufacturière aux Etats-Unis.

Schneider Electric prévoit ainsi l'ouverture d'usines à El Paso, au Texas, et à Monterrey, au Mexique, qui fabriqueront des articles tels que des disjoncteurs et des tableaux électriques, et s'ajouteront à son réseau de 35 usines et centres de distribution en Amérique du Nord. L'entreprise prévoit également d'agrandir son usine de Tlaxcala, au Mexique.

Le groupe a sollicité des subventions fédérales dans le cadre de "l'Infrastructure Investment and Jobs Act" et de "l'Inflation Reduction Act", deux programmes qui allouent des fonds aux technologies énergétiques propres, ainsi que du "Chips Act", d'un montant de 53 milliards de dollars, qui offre un financement pour la fabrication de semi-conducteurs. Les programmes exigent que certains matériaux proviennent des Etats-Unis ou d'Amérique du Nord et que les produits soient fabriqués dans la région pour pouvoir bénéficier des subventions.

Schneider affirme fabriquer déjà sur place plus de 80% des produits qu'elle vend aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, le reste provenant d'usines situées en Chine, en Inde, en Asie du Sud-Est et en Europe.

"Idéalement, nous aimerions fabriquer 99% de nos produits localement", a souligné Makarand Karanjikar, senior vice-président de Schneider chargé du déploiement de la chaîne d'approvisionnement pour l'Amérique du Nord. Le groupe, qui possède plus de 200 usines dans le monde, s'était orienté vers un modèle de fabrication régionale avant que la pandémie de Covid-19 ne souligne l'urgence de ce changement, a précisé le responsable.

Après la pandémie, l'entreprise a décidé de mettre en place des chaînes d'approvisionnement plus courtes pour ses produits "afin d'être plus résistante. C'est ce que nous faisons maintenant", a-t-il ajouté.

Chiffre d'affaires en hausse de 25%

Le groupe est encouragé par un surcroît de demande à mesure que ses clients rééquilibrent leurs propres chaînes d'approvisionnement en faveur de l'Amérique du Nord. Son chiffre d'affaires dans cette zone a augmenté d'environ 25% sur un an au premier trimestre, à 3,13 milliards de dollars, représentant ainsi un tiers environ de ses ventes globales.

Schneider prévoit de travailler avec au moins deux fournisseurs pour chacun de ses matériaux critiques, ce qui permettra de protéger l'entreprise contre les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, a précisé Makarand Karanjikar.

De nombreuses entreprises cherchent à rapprocher leur production des Etats-Unis après avoir subi de nombreuses perturbations, ruptures de stocks et autres retards de livraison pendant la pandémie de Covid-19, souligne Kamala Raman, analyste pour le cabinet d'études Gartner.

Ces perturbations ont mis en évidence la fragilité des chaînes d'approvisionnement mondiales. Les tensions géopolitiques entre les Etats-Unis et la Chine préoccupent également les responsables gouvernementaux et les entreprises, inquiets des risques pour la sécurité nationale que représente la fabrication à l'étranger de biens cruciaux et hautement techniques tels que les semi-conducteurs.

"Si les entreprises ne le font pas pour des raisons de sécurité nationale, elles le font pour avoir plus de flexibilité, des délais plus courts pour les clients, des stocks moins importants", indique l'analyste. Selon elle, les subventions gouvernementales ont permis de compenser les coûts de fabrication plus élevés en Amérique du Nord qu'en Chine et en Asie du Sud-Est.

Le Mexique attire également de nombreuses entreprises désireuses de rapprocher leur production des Etats-Unis en raison de sa proximité et de l'existence d'un accord de libre-échange entre le Mexique, le Canada et les Etats-Unis.

