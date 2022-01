S'ouvrir au connecté : rencontre avec Marc Letellier, installateur Wiser

La parole est donnée à Marc Letellier, l'homme de terrain aux trois casquettes. Électricien expérimenté, Marc est depuis 2013 son propre patron avec sa société Prodomotique basée à Montrouge (92). C'est aussi l'un des premiers électriciens à avoir suivi la formation Wiser. Les solutions connectées, Marc Letellier les connait bien. Alors, qui de mieux qu'un de nos ambassadeurs Wiser pour vous parler de la certification et de ses belles opportunités ?

La curiosité, tout simplement. J'ai toujours eu une appétence pour la domotique. Quand le sans-fil s'est démocratisé, j'ai sauté sur l'occasion de m'ouvrir au connecté. La domotique sans-fil, c'est une installation évolutive qui permet d'équiper un logement facilement et rapidement selon ses besoins et les nouveautés sur le marché.

Dans ce même laps de temps, il s'avère que Schneider Electric m'informait de l'arrivée de nouveaux produits. J'ai découvert Wiser et je me suis dit que c'était le moment de saisir la balle au bond ! Ça m'a permis d'agrandir mon panel d'outils et de faire partie des électriciens précurseurs en matière d'installations connectées.

Aujourd'hui, nous avons affaire à plusieurs typologies de clients, aux besoins très différents. Dans ce contexte-là, il faut satisfaire aussi bien celui/celle qui va vouloir contrôler ses appareils électroménagers à distance via une prise connectée, que celui/celle qui souhaite paramétrer son chauffage en fonction de ses horaires de travail.

Avec Wiser, on est formé sur l'installation et le paramétrage de trois solutions connectées : le chauffage, l'éclairage et les volants roulants. Concrètement, une fois installées, les solutions Wiser permettent de piloter et de gérer sa maison pièce par pièce, en fonction de son rythme de vie, et à distance. Ce qui séduit mes clients, c'est ce pilotage à portée de main. Je dois dire que c'est plutôt agréable d'habiter une maison qui s'adapte à ses besoins.

Depuis ma formation Wiser, Schneider Electric a bien étoffé son offre. L'émergence de nouvelles habitudes de vie a favorisé le développement de technologies intelligentes. Et la marque a toujours été au rendez-vous !

Les solutions Wiser marquent des points auprès des électriciens grâce à leur facilité d'installation et leur paramétrage intuitif. L'application eSetup est exclusivement réservée à la mise en œuvre de Wiser. On a juste à suivre les instructions pour configurer les appareils et en quelques clics, le tour est joué.

Côté particulier, l'application Wiser Home facilite grandement la gestion des énergies. Sans rentrer dans les détails, quel que soit le logement (neuf, ancien, collectif), le pilotage, le réglage ou la mise en route d'un chauffage connecté Wiser peut se faire à distance ou être programmé à l'avance. On évite ainsi l'inconfort et les factures élevées en hiver.

Pour proposer les solutions Wiser à vos clients

Schneider Electric m'apporte des clients par l'intermédiaire de leur site internet. Il faut savoir que lorsqu'on devient installateur Wiser, on est référencé dans l'annuaire des électriciens. Avec cette visibilité, quand un client souhaite découvrir les solutions Wiser, voire les installer, il a accès à une base de données des électriciens certifiés dans sa région.

Alors oui, on peut dire que Schneider Electric est un apporteur d'affaires. Collaborer avec eux m'a permis de développer mon business, un développement qui induit évidemment une augmentation de mon chiffre d'affaires.

En sortie de COVID-19, les chantiers ne sont pas au rendez-vous pour tous les électriciens. Beaucoup de projets se sont arrêtés du jour au lendemain. En ce sens, être installateur Wiser offre une assurance de chantiers et donc une certaine sécurité.

Pour devenir installateur Wiser vous aussi, inscrivez-vous ici

C'est facile et rapide ! La formation Wiser a été pensée de manière ultra intuitive. Tout se passe en ligne. Très rapidement, on est autonome sur l'installation et le paramétrage des solutions.

Dès que l'on devient officiellement installateur Wiser, on devient par la même occasion un bêtatesteur. Régulièrement, je reçois des produits qui ne sont pas encore sur le marché en avant-première. Schneider Electric me sollicite pour tester leur installation et leur mise en service. C'est ultra valorisant de savoir que mon avis est pris en compte. Schneider Electric a bien compris que les électriciens sont les mieux placés pour jouer le rôle de prescripteur auprès du grand public.

L'accès à un espace dédié dans mySchneider est aussi un gros point fort. J'ai à ma disposition des tutos d'installation, des fiches d'aide à la vente, des outils pour faire ma promotion… Grâce à tous ces contenus, je m'auto-forme sur les dernières innovations. Nul besoin d'effectuer des remises à niveau tous les ans.

Les newsletters spécialisées que l'on reçoit, notamment la newsletter « 100% connecté », viennent également alimenter la e-formation et nous permet de rester en alerte sur les nouveautés Wiser. L'information vient à nous : une valeur ajoutée non-négligeable dans notre quotidien bien chargé.

Enfin, je le redis, le référencement dans l'annuaire des électriciens est un vrai coup de pouce !

À l'heure actuelle, on assiste à une véritable révolution de la connectivité. Il n'est pas trop tard pour en faire partie. Visibilité, apport de nouveaux chantiers, reconnaissance… : finalement, on a tout à gagner en devenant installateur Wiser ! Si comme moi vous voulez valoriser votre savoir-faire sur un marché de plus en plus plébiscité, je ne peux que vous encourager !

Vous êtes intéressés par la connectivité et souhaitez recevoir une newsletter trimestrielle riche sur le sujet ?

Devenez Installateur Wiser : en tant que spécialiste de la maison connectée, vous aurez de nombreux avantages exclusifs dont celui-ci !

Pour vous inscrire c'est par ici.