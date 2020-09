SCHNEIDER ELECTRIC : la " smart facorty " de Lexington remporte une distinction

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Schneider Electric a annoncé que sa Smart Factory de Lexington, Kentucky, a remporté la distinction Advanced 4th Industrial Revolution (4IR) Lighthouse par le Forum économique mondial (FEM). Le groupe industriel souligne que le site de Lexington est sa troisième usine à recevoir cet honneur pour son succès dans l'adoption de technologies 4IR à grande échelle, avec des avantages éprouvés jusqu'à présent.Ainsi, l'usine de Schneider Electric à Batam, en Indonésie, a été sélectionnée en 2019 et le site du Vaudreuil, en France, en 2018.Aussi, deux autres sites, Showcase-Monterrey au Mexique et Wuhan, en Chine, ont également été désignés comme étant des usines " phares " en développement (Developing Lighthouse).Le site de Lexington a déployé une stratégie de gestion de l'énergie numérique tirant parti de la connectivité Internet industriel des objets (IIoT), des analyses descriptives périphériques et des analyses prédictives basées sur le cloud pour améliorer l'efficacité de leurs opérations." Les organisations manufacturières du monde entier sont confrontées à de nouveaux défis découlant de la pandémie et du ralentissement économique qui a suivi, ainsi que de la menace toujours croissante du changement climatique. Schneider Electric est la preuve que l'IIoT peut avoir un impact positif sur les résultats financiers et les objectifs de développement durable " a déclaré Annette Clayton, directrice générale Opérations Amérique du Nord de la société.