SCHNEIDER ELECTRIC : relève ses objectifs 2020

Schneider Electric a publié un chiffre d'affaires en croissance organique de 1,3% à 6,458 milliards d'euros au troisième trimestre 2020. Fort de cette performance meilleure que prévu, tout en tenant compte des incertitudes portant sur le quatrième trimestre, le groupe industriel relève ses objectifs 2020 définis en juillet 2020. Il demeure par ailleurs '' engagé sur son ambition de marge d'Ebita ajusté d'environ 17% en 2022 ''.Ainsi, Schneider Electric envisage désormais une évolution organique du chiffre d'affaires attendue entre -5% et -7% contre -7 % à -10 % précédemment.L'évolution de marge d'Ebita ajusté est, pour sa part, attendue entre -20 et +10 points de base en organique contre -90 à -50 points de base précédemment, impliquant une marge d'Ebita ajusté d'environ 15,1 % à 15,4 %, incluant le périmètre et effets de change par rapport aux estimations actuelles." Nous avons observé une reprise progressive de toute l'activité sur la période soutenue d'une part par les clients ayant passé leurs commandes précédemment et d'autre part par les initiatives de restockage sur certains canaux de distribution '' a déclaré Jean-Pascal Tricoire, président-directeur général de l'entreprise.Avant d'ajouter '' nous continuons de porter notre attention sur l'exécution de nos priorités stratégiques visant plus de Produits, plus de Services, plus de Logiciels et de meilleurs Systèmes dans nos deux activités synergétiques '' .