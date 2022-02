Schneider Electric : 4 raisons de choisir les technologies multi carrier et les jumeaux numériques...

L'industrie manufacturière traverse une période de profonds changements. Du point de vue du marché, les consommateurs sont de plus en plus versatiles et recherchent des produits différentiés. Du point de vue technologique, les solutions de transport de produits de nouvelle génération et les jumeaux numériques ouvrent une ère entièrement nouvelle pour les constructeurs de machines et l'industrie manufacturière.

Les tendances d'achat en ligne (les ventes au détail en ligne ont dépassé 4,2 billions de dollars dans le monde en 2020) et la demande croissante de produits personnalisés ont poussé les fabricants mondiaux à reconsidérer leur chaîne de fabrication et d'emballages pour réduire les délais de mise sur le marché et les coûts opérationnels.

Les machines doivent être capables de traiter plusieurs formats, et le temps nécessaire pour reconfigurer ces machines aux différents formats devient un critère de productivité clé. Les fabricants de systèmes d'automatisation comme Schneider Electric ont réagi en innovant dans les technologies multi-porteurs et les jumeaux numériques pour répondre à ces défis.

Aujourd'hui, de nombreux fabricants ne sont pas équipés pour faire face à cette demande de personnalisation.

Heureusement, grâce à la robotique, à l'amélioration de la connectivité des machines, à l'analyse des données et au rôle grandissant des logiciels, des transformations importantes sont déjà en cours pour répondre aux besoins changeants du marché.

Les technologies, telles que les solutions de transport multitransporteurs, combinées aux logiciels jumeaux numériques, ajoutent encore de l'innovation à cette transformation.

Les systèmes de transport multi-porteurs peuvent déplacer, arranger ou grouper des produits dans les bonnes positions et au bon moment. Associé à la suite logicielle de simulation, EcoStruxure Machine Expert Twin, le système de transport multi-porteurs Lexium MC12 permet :

De réaliser, à l'aide de modules, des trajectoires évolutives

De déplacer indépendamment différents supports le long de la voie

D'émuler différentes pistes à l'aide d'outils de conception permettant de tester et d'optimiser numériquement les applications avant leur réalisation.

Cela offre une plus grande liberté dans la façon d'alimenter les machines et permet de concevoir des systèmes plus rapides et plus flexibles. Ainsi, les utilisateurs finaux peuvent disposer d'une fabrication plus intelligente.

Ils sont, d'ailleurs, de plus en plus conscients de ces nouvelles technologies innovantes et demandent désormais ce type de solutions et les OEMs qui ne s'adaptent pas risquent de perdre des parts de marché. Heureusement, les fabricants d'automatismes permettent désormais de concevoir de telles machines à partir de boîtes à outils, rendant les adaptations relativement aisées.

La nouvelle génération de solutions de transport multi-porteurs, comme le Lexium™ MC12, présente des avantages significatifs pour les OEMs et les utilisateurs finaux :

Jusqu'à 30% de réduction des temps de conception et de mise sur le marché - Le multi-porteur Lexium MC12 représente une véritable révolution dans le processus de conception des machines. Cette technologie offre de nouvelles opportunités de se différencier de ses concurrents par le développement rapide de solutions et des conceptions optimisées. La vitesse de transport, la flexibilité, l'évolutivité et la simplicité sont toutes améliorer pour atteindre des niveaux d'efficacité jamais atteints auparavant.

Des pistes de transport construites à partir de composants standardisés qui peuvent être librement combinés.

Une réduction du nombre de pièces liés au format du produit transporté.

Une solution packagée avec le logiciel Digital Twin. Les concepteurs peuvent désormais émuler une piste complète et commencer immédiatement à tester la machine avant de mettre le matériel à disposition.

Cela permet de réduire les délais de conception tout en augmentant la flexibilité et la fonctionnalité de la machine.

Augmenter les performances et la flexibilité des machines de 50 % - Contrairement aux approches traditionnelles, les constructeurs de machines ne doivent plus choisir entre les performances et la flexibilité lors de la conception des machines. Souplesse opérationnelle - La nouvelle génération de transport multi-porteur permet une fabrication intelligente plus souple pour l'utilisateur final. Les procédures de changement nécessaires pour passer rapidement d'un format de produit à un autre peuvent désormais se faire automatiquement. En fait, ces changements peuvent, dans certains cas, être réduits à presque zéro, ce qui a un impact positif sur l'efficacité globale de l'équipement (OEE). Les clients qui ont utilisé ces systèmes font état d'une réduction de 50 % du temps nécessaire aux changements de format, ce qui améliore le rendement des lignes de production, en particulier lorsque les changements sont fréquents. Facilité de maintenance - La conception des systèmes de transport multi-porteurs offre également un nouveau niveau de simplicité en matière de maintenance :

Une empreinte au sol des machines réduite et un montage/démontage facile des composants par les techniciens sur le terrain.

Contrairement aux chaînes de transport traditionnelles, l'électronique et les capteurs sont intégrés tout au long de la piste pour surveiller en permanence l'état de santé de la machine.

Des informations peuvent être fournies à l'opérateur en temps réel (par exemple, si un morceau de rail a été endommagé ou si un nombre inhabituel de friction se produit quelque part le long de la voie). La maintenance peut ainsi être planifiée de manière proactive, ce qui permet d'éviter les temps d'arrêt imprévus.

Pour plus d'informations :

En savoir plus sur le fonctionnement du système de transport multi-porteur Lexium™ MC12 de nouvelle génération dans cette démo interactive.

Découvrez comment, en utilisant les multi-porteurs et les robots Lexium MC12, Livetech a concilié une amélioration de productivité à une plus grande flexibilité des machines, réalisant ainsi jusqu'à 40% d'économies et 50% de temps de changement plus rapide.

Traduit de l'anglais depuis 4 Reasons Why Multi Carrier Technologies and Digital Twins are Emerging as Manufacturing Industry Disruptors