Schneider Electric : 7 idées de matériaux esthétiques qui améliorent le bien-être des...

En tant que designer, je ne sais que trop bien que nous avançons souvent tête baissée dans des projets en pensant surtout à l'aspect visuel, au style des espaces, au matériau employé pour le sol et à la couleur des murs plutôt qu'à l'impact que cet espace aura sur le bien-être de ceux qui l'utilisent.

L'approche centrée sur l'humain que mon équipe et moi utilisons va au-delà de la recherche esthétique et a pour objectif d'assurer que les personnes soient au cœur de tout projet plutôt que de se concentrer uniquement sur l'esthétique. Nous proposons des expériences multisensorielles à travers les espaces. L'objectif est de créer une expérience sensorielle bénéfique dans tous les espaces de la maison.

Cela signifie qu'il faut se concentrer sur l'ensemble tout en prenant en compte les petits moments au cours desquels nous entrons en contact avec les matériaux lors de notre exploration tactile. Les poignées de portes, les interrupteurs et rampes d'escaliers sont autant d'éléments qui offrent aux utilisateurs des interactions bénéfiques avec les matériaux tout au long de la journée. Il est important de veiller à ce que des éléments comme la chaleur réconfortante du bois ou la fraîcheur d'une surface métallique favorisent notre bien-être sensoriel. Souvent négligée, cette attention au détail peut faire une véritable différence au quotidien.

Certaines pièces jouent un rôle plus important dans l'expérience sensorielle que vous vivez au quotidien. Gardez à l'esprit que nous commençons et terminons notre voyage sensoriel dans la chambre à coucher ; c'est l'endroit où nous nous retirons pour nous détendre, nous sentir en sécurité et nous réveiller en pleine forme, prêt à affronter une nouvelle journée. Pensez à y introduire des textures et éclairages plus doux pour concevoir un espace calme, esthétique, et ordonné.

Dans la cuisine comme dans la salle de bain, l'hygiène est primordiale. L'expérience sensorielle se poursuit dans ces pièces à travers l'utilisation de surfaces plus dures, plus froides et plus faciles à nettoyer. Dans l'ère post-COVID, nous sommes plus que jamais conscients des points de contact présents dans nos espaces de vie ; les interrupteurs, poignées de porte et appareils électriques partagés figurent en bonne place sur la liste des objets à désinfecter.

- Schneider Electric peut vous aider à atteindre cet objectif en vous fournissant des prises et des interrupteurs adaptés. Choisissez la pierre et le bois pour une connexion avec les matériaux naturels, le métal et le verre pour des stimuli tactiles frais et les tissus Kvadratpour une couleur et une texture subtile. La nature customisable de ces produits confère plus de liberté à ses utilisateurs.

- La technologie de Schneider Electric aux ions d'argent qui est utilisée sur les prises et interrupteurs blancs permet de créer un environnement anti-bactériens et évite la nécessité de nettoyer régulièrement ces surfaces.

- Schneider est labellisé « Green premium ecolabel ». Cet écolabel fournit des informations transparentes sur les substances dangereuses, le contenu des matériaux, l'impact environnemental et les instructions de fin de vie de tous ses produits.

Si vous avez lu mon dernier article de blog ou notre eBook :« La maison du futur : le point de vue des designers » (contenu en anglais) , vous savez que le bien-être des personnes et de la planète fait partie de mes priorités. Concevoir des maisons adaptées aux exigences du futur requiert également de mener une réflexion innovante au sujet des matériaux.

Voici sept conseils pour utiliser des matériaux spécifiques favorisant à la fois le bien-être des occupants et de l'environnement au sens large.

Commencez par analyser les différentes zones que vous créez chez vous en vous demandant à quoi elles serviront et en anticipant les comportements qu'auront envie d'adopter les personnes qui s'y trouveront. Auront-elles envie de sociabiliser ou de se détendre ? Se sentiront-elles stimulées ? (ex. détendu, énergisé, social). Définissez chaque zone en fonction et utilisez une palette de couleurs, motifs et textures pour créer une expérience sensorielle riche adaptée à chaque espace. Travaillez avec votre client pour identifier le niveau de stimuli sensoriels et les types de matériaux qu'il recherche et créez des espaces confortables adaptés à ses besoins. Le fait de pouvoir adapter un environnement en utilisant des fonctionnalités telles que l'éclairage modulable améliore l'expérience des personnes vivant dans cet espace. Sélectionnez des matériaux, technologies et produits accessibles et facile à entretenir pour limiter les déchets et les désagréments causés aux habitants des lieux en cas de panne. L'évolution vers un modèle de ressources plus circulaire améliorera l'expérience utilisateur tout en ralentissant la consommation linéaire. Choisissez des matériaux à faible teneur en COV pour améliorer la qualité de l'air (privilégiez les matériaux labellisés Green premium). L'inhalation de COV (composés organiques volatils) peut avoir des effets négatifs à long terme sur la santé. Concevez des contrastes de textures pour créer une réflexion entre les différents espaces et éléments, par exemple en utilisant d'un côté des pierres froides et de l'autre des surfaces en bois plus chaudes. Pour les espaces de repos, créez une harmonie entre les couleurs et les textures de vos équipements afin d'optimiser les lieux (vous pouvez utiliser l'outil « Trouvez votre style » de Schneider Electric pour visualiser les combinaisons de matériaux, de couleurs et d'interrupteurs).

Dans le monde post-covid, nous devons aller au-delà de l'esthétique et concevoir des espaces qui soutiennent et nourrissent leurs occupants. Les espaces qui sollicitent les cinq sens génèrent une expérience plus riche et plus engageante. Lorsqu'ils sont bien conçus, ces espaces bénéficient à a fois aux personnes qui les utilisent et à la planète.

Pour plus d'informations à ce sujet, consultez notre nouvel eBook :« concevoir des espaces durables pour un mode de vie sain »(contenu en anglais). Notre eBook aborde le sujet des nouvelles tendances et la manière dont celles-ci se répercutent sur l'aménagement de la maison. Il explique comment designers et architectes peuvent prendre en compte ces besoins évolutifs dans leurs missions en utilisant des technologies intelligentes pour favoriser un style de vie plus sain et plus durable.

