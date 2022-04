Schneider Electric : Atteignez de nouveaux sommets de rendement durable et de protection grâce aux...

Après deux ans de confinement, de pénurie de main-d'œuvre et de perturbation de chaîne d'approvisionnement, les fabricants canadiens sont prêts pour la croissance. Pour ce faire, les équipementiers ont besoin de pièces qui leur permettent de fabriquer des produits qui s'assemblent rapidement et facilement, qui répondent aux normes internationales et qui leur permettent d'atteindre leurs objectifs de durabilité. Ils recherchent aussi une protection contre les surtensions électriques, les courts-circuits et les défauts. La gamme de disjoncteurs Multi9 de Schneider Electric répond à tout cela, et même plus.

La gamme Multi9 comprend des disjoncteurs miniatures, des dispositifs de protection contre les surtensions, et des dispositifs à courant résiduel. Utilisés conjointement, ils offrent une protection accrue à la fois pour les gens et l'équipement contre les risques électriques, comme les courts-circuits, les fuites à la terre et les surcharges.

Fabriquer des produits pour le marché d'exportation nécessite le respect de multiples normes internationales. La gamme Multi9 complète offre une tranquillité d'esprit, peu importe l'endroit où la machine est installée, notamment les zones d'influence UL et CEI.

Les responsables d'achat apprécient le fait que tous les dispositifs et accessoires Multi9 sont vendus sous les mêmes noms de référence commerciale, sans variation entre les différentes régions. Que vous l'achetiez au Canada, en Europe ou en Afrique, chaque produit est nommé de la même façon partout dans le monde.

L'idée fausse que les coups de foudre représentent la source principale des surtensions électriques persiste. Dans les faits, jusqu'à 80 % de l'ensemble des surtensions provient de sources internes. C'est pourquoi il est important d'ajouter cette protection partout dans un immeuble, de l'entrée de service jusqu'au point d'utilisation. La gamme Multi9, en tant que composant d'une offre complète, permet d'accomplir cette tâche grâce à nos dispositifs de type 1.

Conçus pour respecter le programme Green Premium de Schneider Electric, tous les produits Multi9 ont une certification RoHS et REACH. Green Premium se penche sur le cycle de vie complet d'un produit pour améliorer l'efficacité, notamment l'utilisation de l'énergie et de ressources naturelles tout au long du processus de fabrication avec l'objectif de minimiser les émissions de CO2, aidant ainsi nos clients à atteindre de nouveaux niveaux de rendement durable.

Grâce à la portée et à la réputation mondiale de Schneider Electric, les fabricants savent qu'ils peuvent compter sur le soutien de l'entreprise par l'entremise d'un entretien complet et de programmes de garantie. Pour assurer la plus longue durée de vie possible, Schneider Electric offre des services de mise à niveau, de réparation, de modernisation et de remise à neuf afin d'optimiser le coût d'exploitation par l'entremise d'un rendement circulaire.

La vaste gamme Multi9 offre aux équipementiers tout ce dont ils ont besoin pour construire un panneau de commande rapidement et facilement, avec la capacité d'adapter les installations à toute configuration.

Les produits Multi9 rendent la tâche facile aux équipementiers dans la fabrication de produits qui répondent aux normes internationales universelles, offrent une protection accrue pour les gens et l'équipement contre les risques électriques et sont fabriqués selon les plus hauts niveaux de durabilité.

Pour en savoir plus, visitez : https://www.se.com/ca/fr/work/support/customer-care/contact-sales.jsp