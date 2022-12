Schneider Electric : Comment assurer un avenir durable aux datacenters ?

Un changement d'attitude est essentiel pour assurer un avenir durable aux datacenters

La numérisation est essentielle pour un avenir durable, mais elle n'est pas sans poser de problèmes. L'explosion du volume de données dans le secteur industriel, couplée à la croissance rapide du streaming, entraîne une pression importante sur les datacenters.

Selon de récentes projections, d'ici à 2024, le besoin en électricité des datacenters dépassera 32 GW, soit autant que celle d'un pays de taille moyenne. En outre, les ambitions durables grandissantes concernant le changement climatique et l'augmentation d'initiatives mondiales, intensifient la pression dans le secteur de l'IT pour assurer une stratégie de croissance durable.

Fixer des objectifs pour une infrastructure numérique durable pour les datacenters

Pour accroître leur crédibilité et être en conformité avec les objectifs ambitieux du Pacte vert pour l'Europe sur la réduction des gaz à effet de serre, les principaux fournisseurs d'infrastructures cloud et les exploitants de datacenters ont créé le « Climate Neutral Data Centre Pact » en 2021. Vingt-cinq entreprises et 17 associations ont accepté cette initiative d'autorégulation visant à rendre les datacenters en Europe climatiquement neutres d'ici 2030.

Les entreprises qui rejoignent le pacte sont les acteurs majeurs du secteur des infrastructures cloud et des datacenters en Europe. Le pacte s'articule autour de cinq piliers : efficacité, énergie verte, utilisation de l'eau, réutilisation et recyclage, récupération de la chaleur. Cette approche concertée souligne la prise de conscience du secteur industriel vis-à-vis du développement durable, qui devient une composante essentielle de la stratégie de chaque entreprise.

Il y a quelques temps, le développement durable était considéré comme un supplément qui était ajouté aux propositions commerciales, mais il est rapidement devenu un impératif pour le business. Le temps des discours est révolu. Les acteurs du secteur veulent une action immédiate en faveur du climat. Si une entreprise ne peut pas justifier de ses actions en matière de durabilité, elle n'aura tout simplement pas de place à la table des négociations. La transparence et le développement durable seront essentiels pour remporter de nouveaux projets.

Une approche globale pour un avenir durable des datacenters

Pour leurs premiers pas vers la décarbonation de leurs opérations, les entreprises vont d'abord passer en revue leurs process internes, en se concentrant sur l'amélioration de leur indicateur d'efficacité énergétique (PUE). Mais cette focalisation sur l'efficacité énergétique, ou les émissions de scope 1, ne suffira pas à atteindre les objectifs de décarbonation toujours plus ambitieux, qui sont fixés par les conseils d'administration.

Pour de nombreuses entreprises, les principales émissions de carbone proviennent de la chaîne d'approvisionnement et de la chaîne de valeur. Elargir son champ de vision et décarboner les émissions de scope 3 peut sembler difficile, mais c'est essentiel - et possible. Pour atteindre les objectifs de neutralité carbone, toutes les entreprises de la chaîne d'approvisionnement des datacenters doivent considérer l'ensemble de leur chaîne de valeur. Y compris le carbone incorporé, le cycle de vie des produits, l'approvisionnement en énergie, la consommation d'eau, la circularité avec leurs intrants et sortants.

Datacenter durable : Cinq étapes pour y arriver

Cela peut sembler intimidant, mais travailler avec un conseiller de confiance afin de définir la stratégie et les phases du projet est un facteur clé de succès. Pour aller vers des datacenters plus durables, voilà une méthodologie en cinq étapes permettant d'atteindre les objectifs de développement durable, exposés dans notre nouvel eBook, « Les défis du développement durable « .

Première étape

Premièrement, définir une stratégie audacieuse et réalisable permettant d'obtenir un datacenter durable. Il est essentiel de choisir des objectifs clairs et des actions prioritaires. Ces indicateurs doivent être cohérents avec les ressources internes disponibles, en faisant collaborer les équipes de conception, d'approvisionnement et d'exploitation. Tout objectif ou engagement doit être basé sur des données scientifiques externes.

Deuxième étape

L'étape suivante consiste à mettre en œuvre un design efficace. Comme nous l'avons mentionné précédemment, les bénéfices réalisés grâce à l'efficacité énergétique sont actuellement au centre des préoccupations mais ces gains ne sont pas infinis. Il reste encore une marge de progrès en ce qui concerne l'empreinte carbone des matériaux de construction et de l'industrie. Le curseur se déplace pour englober tous les niveaux de la chaîne de valeur, depuis les équipements achetés jusqu'aux déchets électroniques. Nous assistons à une véritable prise de conscience et souhaitons que cela continue.

Troisième étape

La troisième étape consiste à améliorer l'efficacité opérationnelle. Non seulement nous devons rendre la technologie elle-même plus respectueuse de l'environnement, mais nous devons également la déployer de manière responsable et efficace pour qu'elle devienne plus durable. La numérisation et la transparence peuvent y contribuer.

Quatrième étape

La quatrième étape consiste à examiner les intrants énergétiques et à augmenter la quantité d'énergie verte ou renouvelable utilisée. Il peut s'agir de sources d'énergie renouvelable traditionnelles telles que l'énergie éolienne ou solaire, sur site ou en dehors du site et qui sont passées par le biais de contrats d'achat d'électricité (CAE), ou de solutions plus innovantes telles que les microgrids . Un microgrid gère les ressources énergétiques distribuées et les charges énergétiques interconnectées sur une zone définie, comme un datacenter. Il permet aux opérateurs de reprendre le contrôle et de mieux gérer les fluctuations grâce à l'utilisation de sources d'énergie distribuées, associées à la flexibilité énergétique du microgrid.

Cinquième étape

La dernière étape, est celle qui présente souvent la plus grande difficulté, consiste à décarboner les chaînes d'approvisionnement. De nombreuses entreprises ont des difficultés à maîtriser les émissions résultant de leurs opérations directes. Néanmoins, leur supply chain produit cinq fois plus d'émissions. C'est pourquoi beaucoup d'entre elles déploient aujourd'hui des programmes PPA (accords d'achat d'électricité globaux) ou VPPA (accords virtuels d'achat d'électricité globaux). Ces programmes sont similaires aux programmes Energize et Gigaton PPA (GPPA). Ils ont pour but de décarboner leurs chaînes d'approvisionnement.

Accéder au eBook sur le développement durable

Pour approfondir vos connaissances sur la durabilité des datacenters, accédez à l'introduction du eBook « Les défis du développement durable« . Vous pourrez y consulter les données en provenance de DCD et des mesures concrètes pour progresser vers la pérennité environnementale.

Au cours des prochaines semaines, vous pourrez suivre ce sujet grâce à des articles de blog supplémentaires. De nouveaux chapitres de l'eBook vous guideront vers la pérennité environnementale entre stratégies, technologies et changements.

Tags :datacenters, durabilité, Efficacité énergétique, numérisation