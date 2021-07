Schneider Electric : Comment les data centers peuvent évoluer de façon durable et augmenter leur...

La demande en capacité de data centers augmente d'après Gartner qui prédit que les dépenses mondiales des utilisateurs finaux en matière d'infrastructure de data centers atteindront 200 milliards de dollars en 2021, soit une augmentation de 6 % par rapport aux dépenses de 2020. Les exploitants de data centers, les fournisseurs de services et de Cloud ainsi que les installations de colocation sont soumis à une pression croissante pour répondre à la demande croissante, tout en améliorant les temps de bon fonctionnement et les performances, en gérant les coûts et en faisant progresser les objectifs de durabilité de leur entreprise. Une approche pour relever ces défis consiste à sélectionner l'onduleur adaptée au data center.

Les 5 principales considérations relatives à l'onduleur pour les data centers

Lors du choix d'un nouveau système d'onduleur, les opérateurs du data center doivent rechercher une solution qui prenne en charge ces objectifs essentiels et tire parti des dernières avancées technologiques pour garantir efficacité, durabilité, adaptabilité, résilience et sécurité.

Durabilité et économies d'énergie : Pour les opérateurs de data centers, la durabilité n'est pas accessoire. Il s'agit d'un facteur de différenciation concurrentiel majeur auquel les clients s'attendent. La sélection d'un onduleur associé à un mode d'économie d'énergie permet d'obtenir une efficacité à faible consommation d'énergie à laquelle les opérateurs de data centers modernes s'attendent, associée à la promesse d'une efficacité élevée des opérations afin de réduire les coûts et la qualité de l'alimentation. En outre, un onduleur avec des batteries lithium-ion fournit 2 à 3 fois plus de durée de vie qu'un onduleur avec des batteries classiques VRLA. Espace : L'espace disponible dans un data center est précieux, et doit être optimisé. Les opérateurs doivent rechercher un onduleur compact, à haute densité, mais sans compromis lorsqu'il s'agit d'augmenter la disponibilité, l'efficacité opérationnelle, les exigences en matière de durabilité, et ceci afin de contrôler le coût total de propriété (TCO). Plateforme modulaire et évolutive : L'innovation dans la conception des systèmes d'onduleurs a créé des plates-formes modulaires et évolutives qui permettent aux opérateurs des data centers de dimensionner correctement leur onduleur en fonction des besoins actuels, tout en protégeant l'avenir de leurs investissements avec la possibilité d'ajouter facilement des modules d'alimentation pour étendre et s'adapter à leur croissance. Échange sous tension : Pour compléter l'architecture modulaire et évolutive, il est idéal que l'onduleur dispose de fonctionnalités intelligentes telles que le « remplacement sous tension », ce qui permet d'effectuer l'ajout et/ou le remplacement de modules d'alimentation avec un temps d'inactivité minimal, tout en augmentant la protection des opérateurs et du personnel de service. Surveillance, gestion et modélisation à distance : Une fonction de surveillance, de gestion et de modélisation à distance à la pointe de la technologie peut fournir aux opérateurs une visibilité à l'échelle du système pour traiter proactivement les problèmes et préserver le temps de bon fonctionnement.

Trouver l'onduleur triphasé adapté

Des entreprises comme Schneider Electric connaissent ces besoins des opérateurs de data centers et continuent d'affiner les offres d'onduleurs triphasés pour répondre à l'évolution des demandes. Des solutions comme le nouvel onduleur Galaxy VL 200-500 kW offrent toute la gamme de fonctionnalités innovantes et les avantages clés recherchés par les opérateurs de data centers.

Atteindre les objectifs de durabilité :Le Galaxy VL est un produit Green PremiumTM compatible avec les batteries lithium-ion durables, qui fournissent une durée de vie 2 à 3 fois supérieure à celle des batteries VRLA, qui pèsent 60 à 70 % de moins et peuvent fonctionner à des températures plus élevées. En fonctionnant avec le mode ECOnversion™ économique de Schneider Electric, les data centers peuvent s'attendre à une combinaison imbattable de qualité de l'alimentation, d'efficacité à 99 % et de ROI à 100 % en deux ans grâce aux économies réalisées sur les factures d'énergie.

Efficacité énergétique produit :Associée aux efforts de durabilité, l'efficacité de l'onduleur est essentielle. Le Galaxy VL offre une efficacité de 97 % en mode de fonctionnement à double conversion et une empreinte 50 % moins encombrante que celle de la moyenne de l'industrie.

Adaptabilité à un marché en croissance :Face à l'évolution de la demande, les data centers doivent pouvoir s'adapter et évoluer rapidement. La plate-forme modulaire et évolutive Galaxy VL permet aux entreprises d'augmenter l'alimentation sans augmenter l'empreinte de l'onduleur en ajoutant des modules d'alimentation de 50 kW. Cela permet aux entreprises d'optimiser le coût total de possession - TCO, tout en payant uniquement la capacité nécessaire à un instant T. En plus, l'installation, la connexion et l'utilisation de nouveaux modules sont simples. La conception modulaire et la capacité d'échange sous tension, l'échange en direct facilite l'extension du data center en temps voulu, sans effort, sans interruption programmée, tout en améliorant la continuité d'activité et la protection des employés.

Résilience pour une disponibilité maximale :Le Galaxy VL réduit la vulnérabilité aux interruptions d'activité imprévues et permet aux entreprises d'optimiser la continuité et la fiabilité de l'alimentation. Le Galaxy VL avec sa fonctionnalité Live Swap réduit également le risque d'arcs électriques. La suite EcoStruxureTM IT de logiciels et de services de Schneider Electric fournit également une surveillance et des aperçus de données pour optimiser la résilience et les performances du data center. Il permet également un dépannage proactif qui réduit les interruptions d'activité imprévues.

L'avantage de l'onduleur moderne

Les onduleurs comme l'onduleur Galaxy VL sont parfaitement adaptés aux data centers de moyenne et grande taille, à l'informatique de périphérie Edge, aux data centers Internet, au Cloud Computing, aux télécommunications et aux réseaux, ainsi qu'aux installations commerciales et industrielles. Sa technologie compacte, haute densité et son architecture tolérante aux pannes optimisent la disponibilité, l'efficacité opérationnelle et la protection des charges critiques, tout en réduisant le coût total de propriété.

La conception modulaire du système permet aux entreprises d'étendre leurs activités en fonction de l'évolution des besoins de l'entreprise. Ce modèle « pay as you grow - paiement selon la croissance » réduit les investissements en capital et le coût total de propriété. À mesure que la demande augmente, les entreprises peuvent ajouter des modules à haute efficacité, alors que le Galaxy VL est en ligne et totalement opérationnel avec la fonctionnalité d'échange en direct Live Swap. La conception modulaire augmente également la redondance interne sans augmenter les besoins en espace. Et le Galaxy VL offre jusqu'à 99 % d'efficacité en mode ECOnversion et jusqu'à 97 % en mode double conversion.

Découvrez Galaxy VL

Le choix de l'onduleur adapté est un élément important de la stratégie d'adaptation aux exigences croissantes du marché des data centers en matière de temps de bon fonctionnement, d'efficacité et d'objectifs de durabilité. Découvrez comment l'onduleur Galaxy VL peut être utile à votre data center.