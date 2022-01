Schneider Electric : Construire des maisons durables avec une conception moderne

Bien avant l'apparition des « influenceurs », les designers intérieurs influaient sur les décisions d'achat de leurs clients. Pour les designers axés sur l'environnement, comme Jo Alcorn, fondatrice et directrice de Alcorn Home, la technologie de maison intelligente est bien présente dans l'orientation des propriétaires de maison vers un avenir durable.

Alors qu'Alcorn soutient qu'elle « conçoit des choses depuis son enfance », la durabilité est un principe fondamental depuis le lancement de son entreprise en 2005. « Je crois que la durabilité devrait faire partie de notre manière de penser au quotidien. Je n'utilise que des produits durables », ajoute-t-elle. Elle reconnaît toutefois qu'il peut être ardu pour les clients d'ajouter des coûts initiaux de plus à leur budget. « Ça peut demander un argumentaire de vente important. »

D'après elle, les choses sont pourtant en train de changer. Avec la technologie de maison intelligente qui se répand et les préoccupations croissantes concernant l'augmentation des coûts énergétiques, le sujet de la conservation énergétique « est maintenant très facile à aborder », affirme Alcorn, particulièrement avec des produits comme le module de maison intelligente Wiser Energy, qui, selon elle, « se vend tout seul ».

« J'ai récemment découvert le module de maison intelligente Wiser Energy et il m'a semblé fabuleux », dit-elle. À la première occasion, elle a présenté le système à un client qui était tout aussi enthousiaste et a décidé de l'installer dans sa maison. « C'était une vente facile une fois qu'il a vu ce qu'il pouvait faire, affirme Alcorn. C'est comme une Apple Watch pour sa maison, qui surveille son pouls et tout le reste. »

Le module de maison intelligente Wiser Energy permet aux propriétaires de maison de surveiller en tout temps les appareils ménagers, l'éclairage, les systèmes de chauffage et de climatisation, et bien plus. Le système fournit des données de consommation énergétique en temps réel et offre la tranquillité d'esprit de pouvoir gérer le système à distance. Vous souhaitez vous assurer d'avoir éteint la cuisinière? Vous pouvez vérifier dans l'application. Il est aussi possible d'allumer quelques lampes par l'entremise de l'application pour une sécurité accrue, où que vous soyez.

Schneider Electric propose également une gamme complète d'interrupteurs Wi-Fi élégants de séries X et XD de Square DMC, qui donne encore plus de contrôle et de capacité de surveillance aux propriétaires de maison. Ces prises et interrupteurs Wi-Fi peuvent être contrôlés par l'application Wiser Home, Alexa ou Google Home. Cela permet aux propriétaires de créer, par exemple, des ambiances lumineuses personnalisées, tout en surveillant simultanément la consommation énergétique.

Ces interrupteurs élégants, durables et faciles à installer offrent aussi aux propriétaires une variété de configurations sans précédent. Les plaques sans vis s'installent par enclenchement, permettant aux propriétaires de changer sans effort les couleurs, le style ou le fini de leurs interrupteurs et prises.

« Je me réjouis du lancement de ce produit. Il coule de source lorsqu'il est question d'apparence conceptuelle, affirme Alcorn. Je l'utilise pour tous mes projets. Les têtes de vis de l'ancien système ne me reviennent plus. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été inventé avant? »

« Nous sommes tous surmenés et stressés. Nous devons trouver un équilibre dans nos vies et la technologie de maison intelligente est l'une des solutions pour y parvenir, dit-elle. Ça nous donne la tranquillité d'esprit de savoir que tout, de l'éclairage à la cuisinière et au système de chauffage, est surveillé. »

Les économies d'énergie qui découlent de la capacité à surveiller sa consommation énergétique et à faire des ajustements font maintenant partie des arguments de vente. Malgré les coûts initiaux supplémentaires, Alcorn peut assurer avec conviction à ses clients qu'ils « économiseront beaucoup d'argent par la suite ».

Mais Alcorn souhaite communiquer sa perspective au-delà de ses simples clients. « En tant que designers, nous devons enclencher la conversation sur la durabilité, affirme-t-elle. C'est quelque chose que nous aurions dû aborder il y a bien des années. »

Elle considère toutefois qu'il a lieu d'être optimiste. « Je crois réellement que la durabilité est en voie de devenir la norme. »

Alors que la technologie de maison intelligente, comme le module de maison intelligente Wiser Energy, devient de plus en plus accessible et facile à utiliser, plus de propriétaires pourront suivre leur consommation électrique et implanter la durabilité au sein de leur mode de vie.

En tant que designers, saisissez l'occasion de sensibiliser vos clients sur la manière dont un module de maison intelligente peut leur permettre de faire leur part pour l'environnement, tout en simplifiant leur vie et sa gestion.

Cliquez ici pour en savoir plus.