Schneider Electric : Faire partie de la solution au changement climatique, c'est aller au-delà...

Aujourd'hui, le changement climatique est le plus grand défi auquel l'humanité est confrontée. C'est un changement mondial, omniprésent et qui s'accélère. La solution au changement climatique doit donc être tout aussi complète : elle exige que nous déployions tous, gouvernements, entreprises, investisseurs et particuliers, des solutions à voie unique et des engagements à long terme, mais également tout un arsenal d'approches et d'actions concrètes, sur de multiples fronts, et dès maintenant.

Heureusement, au niveau gouvernemental, la prise de conscience et l'action ont considérablement progressé.

Au cours de l'année dernière, nous avons vu la Chine, le Japon et d'autres pays prendre des engagements ambitieux pour un avenir plus vert. Le Pacte vert pour l'Europe a pour objectif de rendre l'économie de l'Union Européenne neutre en terme d'émissions en 2050, notamment en investissant dans des technologies respectueuses de l'environnement, en décarbonisant le secteur de l'énergie et en veillant à ce que les bâtiments soient plus efficaces sur le plan énergétique. Aux États-Unis, le sommet virtuel sur le climat organisé par le Président Joe Biden à l'occasion de la Journée de la Terre, le 22 avril, a donné un nouvel élan à la campagne de décarbonation de l'économie mondiale.

Les entreprises doivent faire partie de la solution et il existe de nombreuses façons de le faire.

Tout ceci est évidemment bienvenu.

Mais les gouvernements ne peuvent pas, et ne doivent pas, agir seuls. Les entreprises doivent elles-aussi faire partie de la solution au changement climatique.

Après tout, des entreprises telles que Schneider Electric sont des acteurs économiques majeurs : notre implantation internationale, nos écosystèmes commerciaux et nos budgets de R&D montrent que nous pouvons et devons travailler vers un avenir plus vert.

Et nous pouvons le faire de différentes façons.

La prise de conscience du changement climatique a progressé, tout comme la demande des clients pour des technologies innovantes afin de les aider à réaliser leurs opérations de manière plus efficace, à faire des économies d'énergie et de matières premières, ou à gérer des flottes de véhicules, des sites de production ou des immeubles de manière à émettre moins de CO2.

Certaines solutions au changement climatique sont bien connues, comme par exemple les véhicules électriques ou les panneaux solaires.

D'autres, comme l'élimination de la nécessité d'utiliser du SF6, un puissant gaz à effet de serre généralement contenu dans les équipements électriques utilisés pour alimenter le réseau et les installations électriques industrielles, sont moins connus en dehors du monde de l'ingénierie électrique. Mais ils sont massivement bénéfiques pour l'environnement de la planète. Le nouveau tableau moyenne tension SM AirSeT, qui utilise une combinaison d'air pur et de vide à la place du SF6, est un excellent exemple illustrant comment l'innovation digitale peut bouleverser le statu quo, en faveur de la décarbonation.

Schneider Electric tient de plus en plus un rôle de consultant pour ses clients, plutôt que de simple fournisseur d'équipements et de services. Nous les aidons à identifier les opportunités et à définir des approches stratégiques, et nous les assistons dans leur mise en œuvre effective.

Par exemple, nos services de conseils aux entreprises en matière de changement climatique les aident à atteindre leurs objectifs en matière de climat et de durabilité. De plus, nous venons de lancer une initiative pour aider nos 1000 principaux fournisseurs à réduire de moitié leurs émissions de CO2 d'ici 2025, en utilisant des outils digitaux qui permettent de prendre des décisions basées sur les données.

Cela peut être tout aussi important que le financement quand il s'agit de soutenir les initiatives climatiques des institutions universitaires, des groupes de réflexion ou des ONG.

Par exemple, la Fondation Solar Impulse, dirigée par le célèbre explorateur Bertrand Piccard, a identifié 1000 solutions propres et rentables en matière de changement climatique, démontrant ainsi que les technologies propres peuvent également être viables d'un point de vue financier. Schneider Electric soutient le projet depuis 2019, en aidant à analyser des candidats potentiels au label Solar Impulse Efficient Solution.

On peut également prendre l'initiative Villes à zéro émission de carbone - Initiative pour l'efficacité systémique, du Forum économique mondial, coprésidée par Jean-Pascal Tricoire, PDG de Schneider Electric, et Francesco Starace, PDG et directeur général du groupe Enel. Cela permettrait d'accélérer la décarbonation des villes dans le monde. Puisque les villes sont responsables de près de deux tiers des émissions mondiales de CO2, l'identification et le partage des connaissances sur les moyens d'y parvenir peuvent avoir un impact important.

Elles doivent fixer des objectifs à long terme pour leurs propres process et leur personnel, mais également intégrer les considérations environnementales et sociales dans leurs activités quotidiennes.

Cela nécessite de la persévérance, la mise en place d'objectifs stratégiques et cohérents, la mesure, le réajustement et la mise à jour permanente de leurs ambitions. Des mesures doivent aussi être prises au quotidien, qu'il s'agisse de formation interne, de sensibilisation, de projets et de défis locaux ou de campagnes de recyclage et d'économies d'énergie (ces petites différences qui font beaucoup). Ensemble, ces mesures aident nos 128 000 employés à prendre part à une solution quotidienne pour répondre au problème du changement climatique.

Aller au-delà de l'évidence

Il ne se passe plus un jour sans que l'on apprenne une nouvelle catastrophe liée au climat ou qu'un nouveau rapport sur la perte de biodiversité ne soit établi. Avec la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP26) qui se tiendra en novembre 2021, le nombre de commentaires va sans doute augmenter.

Mais espérons qu'il en sera de même pour les actions concrètes des gouvernements, des entreprises et des particuliers comme vous et moi. Nous devons tous aller au-delà de ce qui est facile et évident. Et nous devons déployer tous les outils que nous avons à notre disposition, aujourd'hui, et tous les jours. Nous avons tant de solutions, alors pourquoi attendre ?

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre page SM AirSeT ou contactez notre expert.