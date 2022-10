Schneider Electric : Information sur les enquêtes françaises sur la vente de produits électriques réalisée par le biais d'activités de distribution commerciale en France

Information financière

Information sur les enquêtes françaises sur la vente de produits électriques réalisée par le biais d'activités de distribution commerciale en France

Rueil-Malmaison(France), le 20 octobre, 2022 - Suite aux perquisitions menées en 2018 par un Juge d'instruction français et l'Autorité de la Concurrence concernant les activités de distribution de produits électriques en France, le Juge d'instruction a décidé de mettre Schneider Electric en examen et a ordonné à la Société de fournir une garantie bancaire de 20 millions d'euros et une garantie en numéraire de 80 millions d'euros payable en janvier 2023.

Cela ne préjuge en rien d'une condamnation éventuelle de Schneider Electric. Schneider Electric conteste fermement l'ensemble des allégations formulées par le Juge d'instruction et l'Autorité de la Concurrence, et entend vigoureusement et pleinement se défendre.

La politique commerciale de Schneider Electric est conçue de façon à respecter l'ensemble des réglementations. Schneider Electric a toujours coopéré avec les autorités et entend poursuivre cette coopération.

À propos de Schneider Electric

La raison d'être de Schneider est de permettre à chacun de tirer le meilleur de son énergie et de ses ressources afin de concilier progrès et développement durable pour tous. Nous nommons cette ambition : Life Is On.

Notre mission est d'être le partenaire digital du développement durable et de l'efficacité de nos clients.

Nous menons la transformation numérique en intégrant les technologies de l'énergie et des automatismes les plus avancées. Nous connectons jusqu'au cloud, produits, plateformes de contrôle, logiciels et services sur l'ensemble du cycle de vie de vos activités pour une gestion intégrée de l'habitat résidentiel, des bâtiments tertiaires, des data centers, des infrastructures et des industries.

Nous sommes la plus locale des entreprises globales. Nous prônons des standards ouverts et rassemblons autour de notre mission un écosystème de partenaires fédérés par nos valeurs de responsabilité et d'inclusion.

www.se.com

Découvrez Life is On Suivez-nous sur :

Page | 1