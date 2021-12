Schneider Electric : L'automatisation ouverte permet d'obtenir des résultats axés sur...

Au début de l'année, j'ai affirmé que l'industrie était confrontée à trois mégatendances : le développement durable, l'évolution de la main-d'œuvre industrielle et l'évolution vers une technologie d'automatisation ouverte et normalisée. En septembre, j'ai fait le lien entre la durabilité et la rentabilité responsable. Et dans mon blog d'octobre, j'ai expliqué comment l'évolution de la main-d'œuvre mondiale entraîne de nouvelles dynamiques commerciales et de chaîne d'approvisionnement et comment les outils numériques peuvent aider les utilisateurs finaux à gérer ces changements.

Nous avons tous été témoins d'un immense changement culturel au sein de notre main-d'œuvre, principalement dû à l'émergence d'une génération motivée par un but précis. Les Millennials et la génération Z (ou Zoomers) représentent désormais environ 40 % de la main-d'œuvre américaine. En tant que premiers natifs numériques à entrer sur le marché du travail, il est fascinant de voir comment ces travailleurs utilisent et interagissent avec la technologie. Comme l'indique clairement cet article de Forbes, ces jeunes travailleurs « veulent la même expérience connectée que celle qu'ils ont dans leur vie personnelle sur le lieu de travail et s'attendent à pouvoir être connectés numériquement avec leurs équipes rapidement via différents formats. » En bref, ils s'attendent à ce que les choses fonctionnent, et ils veulent choisir et utiliser la technologie qui correspond le mieux à leurs besoins et à leur style.

Qu'il s'agisse d'un baby-boomer qui va bientôt prendre sa retraite ou d'une personne de la génération X bien établie dans son parcours professionnel, chaque génération de la main-d'œuvre actuelle, vaste et de plus en plus diversifiée, s'appuie sur les technologies anciennes et émergentes pour réussir dans ses fonctions.

Dans la plupart des cas, étant donné que nous sommes tous immergés dans la technologie aujourd'hui, nous ne nous préoccupons pas de l'arrière-plan de l'outil : Nous voulons simplement être en mesure d'appliquer la meilleure solution pour atteindre nos objectifs.

En fait, nous nous sommes tous habitués à utiliser une technologie ouverte et interopérable dans notre vie quotidienne, mais dans la plupart des environnements industriels actuels, ce n'est pas possible. Pour de nombreux clients, c'est frustrant et coûteux, et cela témoigne de la troisième grande transition industrielle : le passage progressif à l'automatisation ouverte et aux environnements basés sur des normes ouvertes.

Alors, comment nos clients font-ils face à ce changement, en particulier lorsque certaines des technologies de leurs usines ont été installées il y a des années, voire des décennies ?

La réponse est de s'assurer qu'il existe une interaction plus forte, plus mature et plus sûre entre les dispositifs et les composants de contrôle industriel. Ce nouveau niveau d'ouverture fournira toutes les fonctionnalités dont nous avons besoin pour faire ce que nous voulons faire, et que nous n'avons jamais pu faire par le passé.

Dans les environnements fermés, où vous êtes enfermé dans la technologie d'un seul fournisseur, vous êtes limité : Vous ne pouvez vraiment contrôler les choses que sur la base des fonctionnalités de la technologie fournie par votre fournisseur.

Et si cette technologie ancienne, propriétaire et fermée est très efficace pour aider à contrôler les risques opérationnels traditionnels (sécurité, efficacité, fiabilité, etc.), elle limite la capacité des utilisateurs finaux à surveiller et à contrôler d'autres risques commerciaux de plus haut niveau, comme le retour sur investissement, le délai de rentabilisation et même les bénéfices.

Cependant, en passant à un environnement ouvert, nous serons en mesure de faire les choses différemment. Non seulement nous aurons une meilleure vue et un meilleur contrôle des variables et des risques traditionnels des processus, mais nous pourrons aussi contrôler d'autres valeurs commerciales non traditionnelles, et pas seulement des valeurs financières.

Je suis fier de dire que Schneider Electric a pris des mesures importantes et avant-gardistes dans ce domaine. Vous avez peut-être vu l'annonce récente de la création d'Universal Automation.org, une nouvelle association indépendante, à but non lucratif, dédiée à la gestion de la mise en œuvre d'un runtime à source partagée pour l'automatisation industrielle.

Selon UniversalAutomation.org, « ce nouveau niveau de technologie partagée constitue la base d'un écosystème de solutions portables, interopérables, « plug and produce » et crée une catégorie entièrement nouvelle au sein de l'automatisation industrielle. » Schneider Electric est honoré d'être membre.

Mais notre engagement envers l'ouverture ne s'arrête pas là. Nous continuons également à être des membres dévoués et contributifs de l'Open Process Automation Forum. L'OPAF est un groupe consensuel d'utilisateurs finaux, de fournisseurs, d'intégrateurs de systèmes, d'organismes de normalisation et d'universitaires qui se concentrent mutuellement et en collaboration sur le développement d'une architecture d'automatisation de processus ouverte, sécurisée et interopérable, basée sur des normes.

Les systèmes d'automatisation de processus ouverts et flexibles et leurs composants sont importants pour accroître les bénéfices - et la norme d'automatisation de processus ouverte (O-PAS) et les systèmes O-PAS répondront à ce besoin.

Lisez le livre blanc de l'Open Group : Améliorer la rentabilité grâce aux systèmes ouverts d'automatisation des processus

Permettez-moi d'insister sur le fait qu'UniversalAutomation.org et OPAF ne sont pas des concurrents ou des alternatives l'un à l'autre. En fait, UniversalAutomation.org est complémentaire de l'OPAF et constitue un accélérateur pour réaliser la vision de l'OPAF sur l'automatisation ouverte des processus. Alors que l'OPAF définit un modèle d'information pour les systèmes d'automatisation des processus, UniversalAutomation.org fournit une plateforme d'exécution indépendante du fournisseur sur laquelle le modèle OPAF peut être construit sous la forme de composants logiciels IEC 61499, qui peuvent ensuite être exécutés par toutes les plateformes Universal Automation.

Toute cette idée d'Universal Automation ouverte et basée sur des normes conduit à un monde de composants d'automatisation centrés sur les logiciels et les actifs, construits sur la norme CEI 61499. Dans l'environnement « plug-and-produce » créé par l'Universal Automation, la main-d'œuvre pourra utiliser la meilleure technologie pour le travail, quel que soit le fournisseur. Cela va leur permettre de passer du contrôle des risques opérationnels traditionnels au contrôle d'autres résultats axés sur les objectifs, tels que les émissions de carbone, les performances environnementales, la durabilité, etc.

Et parce que l'Universal Automation permet la portabilité et l'interopérabilité des applications, l'industrie sera beaucoup plus résiliente. Les utilisateurs finaux seront mieux équipés non seulement pour contrôler les nouvelles variables opérationnelles, mais aussi pour ajuster leurs opérations et leurs stratégies de chaîne d'approvisionnement afin de répondre plus rapidement à l'évolution des dynamiques et des pressions du marché.

Bien que je sois extrêmement fier des progrès réalisés par Schneider Electric pour créer ce nouveau monde d'automatisation ouverte et universelle, je tiens à être très clair : l'architecture actuelle des systèmes d'automatisation des processus a fait un excellent travail pour faire progresser l'industrie jusqu'au point où nous sommes aujourd'hui. C'est le modèle avec lequel j'ai grandi et que j'ai utilisé avec une grande efficacité tout au long de ma carrière.

Nous pouvons tous être fiers de ce que nous avons réalisé dans le cadre des modèles et des cadres d'automatisation des processus existants. Pensez à ce que nous étions en tant qu'industrie il y a 30 ans et à ce que nous sommes aujourd'hui. Les progrès sont étonnants. Mais si nous voulons passer à l'étape critique suivante - si nous voulons réaliser la promesse de la quatrième révolution industrielle et tirer pleinement parti de la technologie dont nous disposons aujourd'hui - nous devons changer de modèle.

C'est exactement ce que nous faisons grâce à notre incubateur et à la technologie qui en découle, notamment notre EcoStruxure Automation Expert, que le groupe consultatif ARC appelle « The Road to Universal Automation ». En s'appuyant sur la norme IEC 61499 et en contribuant à influencer et à faire progresser l'automatisation des processus basée sur des normes ouvertes, Schneider Electric s'efforce d'atteindre une efficacité d'ingénierie de 100 %, une efficacité opérationnelle de 100 % et un avenir de 100 %.

Cela signifie également que la main-d'œuvre industrielle actuelle et future sera mieux à même de contrôler et d'améliorer les performances de l'entreprise, tout en fournissant des résultats axés sur les objectifs. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'Universal Automation, veuillez lire ce livre blanc et explorer le site UniversalAutomation.org.

Traduit de Open Automation empowers Purpose-driven Outcomes