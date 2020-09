Schneider Electric : La smart factory de Lexington de Schneider Electric distinguée par le Forum économique mondial comme l'avant-garde de la Quatrième Révolution Industrielle

Communiqué de presse La smart factory de Lexington de Schneider Electric distinguée par le Forum économique mondial comme l'avant-garde de la Quatrième Révolution Industrielle Lexington est la troisième Smart Factory désignée comme phare avancé ( Advanced Lighthouse ) et la première connectée de bout en bout ( end-to-end ), ce qui représente une étape importante dans la transformation numérique de Schneider Electric

Lexington (Etats-Unis) - le 18 septembre 2020 - Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, a annoncé aujourd'hui que sa Smart Factory de Lexington, Kentucky, a remporté la distinction Advanced 4th Industrial Revolution (4IR) Lighthouse par le Forum économique mondial (FEM). Le site de Lexington est la troisième usine Schneider Electric à recevoir cet honneur pour son succès dans l'adoption de technologies 4IR à grande échelle, avec des avantages éprouvés jusqu'à présent. L'usine de Schneider Electric à Batam, en Indonésie, a été sélectionnée en 2019 et le site du Vaudreuil, en France, en 2018. Deux autres sites, Showcase-Monterreyau Mexique et Wuhan, en Chine, ont également été désignés comme étant des usines « phares » en développement (Developing Lighthouse). L'usine de Lexington, vieille de plus de 60 ans, a été la première des usines américaines de Schneider Electric à devenir un site de démonstration d'une Smart Factory. Incarnant l'innovation des « friches industrielles », elle intègre les solutions EcoStruxure basées sur l'IIoT de Schneider Electric, fournissant les derniers outils numériques, notamment la réalité augmentée, la supervision à distance et la maintenance prédictive, pour favoriser l'efficacité énergétique, la durabilité et les économies globales, tout en offrant une agilité et une résilience accrues au sein de l'exploitation. Annette Clayton, Directrice générale Opérations Amérique du Nord de Schneider Electric, a déclaré : « Les organisations manufacturières du monde entier sont confrontées à de nouveaux défis découlant de la pandémie et du ralentissement économique qui a suivi, ainsi que de la menace toujours croissante du changement climatique. Schneider Electric est la preuve que l'IIoT peut avoir un impact positif sur les résultats financiers et les objectifs de développement durable. Le fait de faire partie du Global Lighthouse Network nous permet de partager nos connaissances et de collaborer avec nos homologues du secteur pour améliorer la durabilité et la résilience des entreprises afin que nous puissions nous rétablir et nous épanouir dans des périodes d'adversité. » Le site de Lexington a déployé une stratégie de gestion de l'énergie numérique tirant parti de la connectivité Internet industriel des objets (IIoT), des analyses descriptives périphériques et des analyses prédictives basées sur le cloud pour améliorer l'efficacité de leurs opérations. Au niveau de la couche produits connectés, EcoStruxure Augmented Operator Advisor a amélioré les connaissances opérationnelles et réduit de 20 % les temps d'arrêt de l'équipement. Résidant à la périphérie, EcoStruxure Power Monitoring

Communiqué de presse

Expert utilise des compteurs et des capteurs connectés pour créer des visualisations puissantes et des analyses descriptives de la consommation d'énergie par les machines et les processus. EcoStruxure Resource Advisor, basé sur le cloud, extrait des données granulaires sur les installations et fournit une plateforme de gestion de l'énergie au niveau mondial, offrant des aperçus prédictifs des tendances en matière de coûts énergétiques et des modèles de dépenses qui permettent aux utilisateurs d'optimiser leurs coûts énergétiques. L'usine de Lexington continue à améliorer l'efficacité de ses opérations en établissant de nouvelles références pour cette Smart Factory : la surveillance et l'analyse de la consommation d'énergie ont permis de la baisser de 3,4% d'une année sur l'autre, ce qui a permis d'économiser 6,6 millions de dollars dans la région depuis 2012

L'utilisation du logiciel de gestion allégée discrète AVEVA a permis de réduire de près de 6 % les temps d'arrêt non planifiés des machines grâce à une meilleure visibilité des opérations. De plus, la paperasse a également été éliminée de 90 %.

L'optimisation avec EcoStruxure Power et Buildings a entraîné une réduction de 26 % de l'énergie, une réduction de 78 % du CO 2 en conjonction avec des crédits d'énergie renouvelable (CER) et une réduction de 20 % de la consommation d'eau. Smart Factory et les programmes Tailored Sustainable Connected Supply Chain 4.0 L'usine de Lexington fait partie de l'initiative mondiale de Schneider Electric visant à digitaliser ses usines et ses centres de distribution. Cette chaîne d'approvisionnement intelligente comprend près de 300 usines et centres logistiques dans plus de 40 pays, employant environ 86 000 personnes et utilisant les mêmes solutions IIoT qu'elle offre aux clients. Ces installations sont au cœur du programme Tailored Sustainable Connected Supply Chain 4.0 de l'entreprise, qui crée une une supply chain personnalisée, durable et connectée de bout en bout - achats, fabrication, planification et livraison. Schneider Electric a récemment obtenu la 1ère place du classement Gartner 2020 des 15 meilleures supply chains en Europe et la quatrième place du classement Gartner des 25 meilleures supply chains mondiales. La supply chain de Schneider Electric a également été désignée Business Win of the Year et Best in show Supply Chain Breakthrough of the Year with 'Smart Logistics'. Pour en savoir plus sur les solutions Smart Factory compatibles IIoT de Schneider Electric, rendez-vous sur https://www.se.com/ww/en/work/campaign/smart-factory/ou contactez votre représentant Schneider Electric local.

À propos de Schneider Electric Chez Schneider Electric, nous croyons que l'accès à l'énergie et au digital est un droit fondamental. A chaque instant, nous donnons à chacun le pouvoir d'utiliser au mieux son énergie et ses ressources, partout dans le monde. Life is On. Nous développons des solutions numériques combinant énergie et automatismes, pour plus d'efficacité, au service d'un monde plus durable. Grâce à nos technologies uniques de gestion de l'énergie, d'automatismes en temps réel, de logiciels et de services, nous proposons des solutions intégrées pour l'habitat résidentiel, les bâtiments tertiaires, les data centers, les infrastructures et les industries. Cette vision partagée, ce désir permanent d'innover au service de notre mission, sont au cœur de nos valeurs et rassemblent notre communauté de par le monde. www.se.com