Schneider Electric : Le Schneider Electric Marathon de Paris 2021 renouvelle ses engagements en faveur de l'écologie, de la diversité, de l'inclusion et des communautés locales

Rueil-Malmaison(France), 7 octobre 2021 ─ Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, nommée entreprise la plus durable au monde en 2021 par Corporate Knights, est cette année encore le sponsor en titre du Marathon de Paris 2021, le premier marathon du monde 100 % neutre en carbone. Cet événement, qui aura lieu le 17 octobre 2021, incite les coureurs à prendre conscience de leur empreinte carbone, à réduire leurs émissions et à courir pour un avenir plus écologique et plus intelligent.

Courir pour un avenir plus durable

Les engagements en matière de développement durable de Schneider Electric, sponsor de longue date et leader dans le domaine, sont en ligne avec les objectifs des Nations-Unies.L'entreprise s'est fixé des objectifs ambitieux en matière de climat et de biodiversité et incite l'ensemble de l'écosystème commercial mondial à travailler dans le même sens. Dans le même esprit, la communauté et le programme Schneider Electric Green Runnersvisent à inspirer et à encourager les coureurs du monde entier à partager leur préparation à la course, leurs progrès et leurs bonnes habitudes sportives pour réduire leur impact environnementalet contribuer au "vivre ensemble".

Un engagement collectif est essentiel pour remporter la course vers un avenir plus écologique et plus intelligent . Nous sommes fiers de notre communauté Schneider Electric Green Runners, au sein de laquelle les collaborateurs, les clients et les partenaires s'entraînent et se réunissent pour agir en faveur de notre planète. » a déclaré Chris Leong, Directeur Général Marketing chez Schneider Electric

Soutenir l'égalité femmes-hommes dans le sport

Dans la mesure où le Schneider Electric Marathon de Paris récompense tous les coureurs de manière égale et rassemble des participants de tous horizons, Schneider Electric s'associe à l'organisateur du Marathon de Paris, ASO,dans la mise en œuvre d'initiatives qui font progresser la diversité et l'inclusion. Les concurrentes féminines partiront avant leurs homologues masculins, ce qui permettra aux deux groupes de franchir la ligne d'arrivée ensemble. Les deux cérémonies de remise des prix bénéficieront de la même couverture médiatique lorsqu'elles seront retransmises en direct et les récompenses seront attribuées à parts égales aux gagnants et aux gagnantes.

