Schneider Electric : Mise à disposition des documents préparatoires à l'assemblée générale mixte des actionnaires du 4 mai 2023

Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du jeudi 4 mai 2023 -

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à

l'Assemblée générale

Rueil-Malmaison(France), 13 avril 2023 - Schneider Electric SE informe ses actionnaires qu'ils sont convoqués en assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) le 4 mai 2023 à 15h00 au Palais des Congrès de Paris, salle Bordeaux, 2 Place de la Porte Maillot, 75017 Paris.

L'avis de réunion valant avis de convocation comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) du 27 mars 2023.

Les documents prévus par l'article R. 225-83 du Code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires à compter de ce jour, conformément aux dispositions réglementaires applicables :

tout actionnaire nominatif peut, jusqu'au cinquième jour inclusivement avant l'Assemblée, demander à la Société de lui envoyer ces documents (pour les titulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d'une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité) ;

tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège de la Société pendant un délai de 15 jours précédant la date de l'Assemblée.

Les documents visés à l'article R. 22-10-23 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site internet de la Société : www.se.com.

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée générale sur le site Internet www.se.com, afin d'avoir accès à toutes les informations à jour concernant l'Assemblée générale.

À propos de Schneider Electric

La raison d'être de Schneider est de permettre à chacun de tirer le meilleur de son énergie et de ses ressources, afin de concilier progrès et développement durable pour tous. Nous nommons cette ambition : Life Is On.

Notre mission est d'être votre partenaire numérique au service d'un monde plus durable.

Nous menons la transformation numérique en intégrant les technologies de l'énergie et des automatismes les plus avancées. Nous connectons jusqu'au cloud, produits, plateformes de contrôle, logiciels et services sur l'ensemble du cycle de vie de vos activités pour une gestion intégrée de l'habitat résidentiel, des bâtiments tertiaires, des data centers, des infrastructures et des industries.

Nous sommes la plus locale des entreprises globales. Nous prônons des standards ouverts et rassemblons autour de notre mission un écosystème de partenaires fédérés par nos valeurs de responsabilité et d'inclusion.