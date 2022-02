Schneider Electric : Opportunités de croissance pour les intégrateurs de systèmes industriels avec...

Selon le récent rapport du ARC Advisory Group (ARC), l'Universal Automation, le monde des composants logiciels d'automatisation « prêts à l'emploi », permet aux logiciels d'automatisation industrielle de devenir un actif beaucoup plus portable. Avec des capacités permettant de stimuler l'efficacité, la résilience, la productivité, l'agilité et la durabilité des opérations industrielles, les opportunités pour les organisations industrielles sont grandes ouvertes.

Les entreprises industrielles dépensent chaque année des millions de dollars pour le soutien et l'entretien de leurs équipements industriels. Si un système d'universal automation standardisé était mis à la disposition des ingénieurs d'usine et des intégrateurs de systèmes qui conçoivent, relient et supportent ces systèmes, ces dépenses pourraient être considérablement réduites. Une plate-forme qui dissocie le matériel du logiciel fait gagner un temps précieux aux ingénieurs en éliminant le verrouillage des fournisseurs, de sorte que les intégrateurs de systèmes peuvent choisir les meilleurs composants de leur catégorie, ce qui leur permet de configurer, plutôt que de programmer avec des objets standard et prétestés. Il en résulte une efficacité sans précédent en matière d'ingénierie et de mise en service.

Pour les intégrateurs de systèmes, les engagements clients impliquant des systèmes propriétaires sont de moins en moins rentables. Ces systèmes nécessitent beaucoup d'activités manuelles sans valeur ajoutée pendant l'intégration, par rapport à l'ingénierie de projet à valeur ajoutée réelle. Les opérateurs industriels hésitent à payer des tarifs élevés pour un travail qui n'apporte pas de réelle valeur ajoutée. En outre, les utilisateurs finaux sont également plus susceptibles d'ignorer ou d'éviter la mise à niveau de ces systèmes en raison des préoccupations liées au coût élevé, au temps et au risque. Pour les intégrateurs, cela fait du support des systèmes déjà installés une tâche permanente plus difficile qu'elle ne doit l'être.

Travailler dans un environnement de systèmes ouverts, avec des outils qui facilitent l'Universal Automation, offre aux intégrateurs de systèmes de nouvelles possibilités d'exercer leur véritable expertise en relevant des défis complexes de connectivité matérielle et logicielle. Moins de temps est consacré aux tâches sans valeur ajoutée et plus de temps est disponible pour que les SI puissent réellement innover.

Des entreprises, comme Schneider Electric, soutiennent ces efforts en s'appuyant sur une norme existante, la CEI 61499, pour développer des systèmes d'automatisation ouverts, comme le récent EcoStruxure Automation Expert. Cette approche ouverte, qui permet une intégration et une portabilité transparentes, est conçue autour d'une expérience utilisateur améliorée et de systèmes pilotés par les événements. Des tests sur le terrain ont démontré que l'ingénierie de projet et l'efficacité opérationnelle étaient multipliées par 3 ou 4 par rapport aux systèmes propriétaires standard (voir le livre blanc de Schneider Electric intitulé « A Quantitative Comparison of Digitized Industrial Automation Systems »).

Le matériel est découplé du logiciel- Le découplage du matériel et du logiciel signifie que la plateforme matérielle peut être mise à niveau selon les besoins, et peut être changée de plateforme en plateforme sans affecter l'application programmée en logiciel. Le découplage d'une « interface PLC virtuelle » signifie que les intégrateurs de systèmes peuvent considérer les plates-formes matérielles du système comme indépendantes et agnostiques, ce qui simplifie considérablement les tâches telles que la mise à niveau ou le remplacement des contrôleurs.

Portabilité facile - Les mises à niveau ne nécessitent plus de remplacer le matériel. La portabilité des applications entre plusieurs fournisseurs et plateformes est beaucoup plus simple et l'intégration de systèmes tiers est beaucoup moins coûteuse et longue.

Avec un système tel qu'EcoStruxure Automation Expert, l'infrastructure matérielle ne se résume plus à des dispositifs à fonction unique (par exemple, « ceci est un variateur, ceci est un automate, ceci est une IHM »), mais plutôt à des dispositifs gérés comme des ressources de traitement, des ressources de visualisation ou des ressources de stockage qui font toutes partie du système de contrôle global de l'usine. En conséquence, les utilisateurs du système Automation Expert d'EcoStruxure peuvent réduire leurs coûts d'investissement et utiliser moins de temps pour en faire plus lors de la construction de nouveaux systèmes.

En réduisant la complexité de l'intégration des systèmes, le coût global pour l'utilisateur final est réduit, ce qui ouvre la porte à davantage de projets d'intégration de systèmes. Ces systèmes d'automatisation industrielle de nouvelle génération permettent des architectures plus agiles, plus flexibles et plus connectées. Pour les intégrateurs de systèmes, le temps et le coût du capital sont réduits, et le temps nécessaire pour proposer, mettre en œuvre et tester les changements est beaucoup plus faible. Par conséquent, le travail d'amélioration continue de l'intégrateur de système prend moins de temps, et tant les intégrateurs de système que leurs clients travaillent dans le cadre d'un processus de développement et de déploiement de système beaucoup plus efficace.

Pour en savoir plus sur la manière dont les outils d'Universal Automation aident les intégrateurs de systèmes à réduire les coûts des projets tout en raccourcissant les délais de mise en œuvre, téléchargez le nouveau e-guide de Schneider Electric.

Pourquoi l'Universal Automation apportera de nouveaux clients aux intégrateurs de systèmes

Traduit de l'anglais depuis Growth opportunities for Industrial Systems Integrators with universal automation