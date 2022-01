Schneider Electric : Quand la silver technologie progresse avec le CENTICH

En 2030, un tiers des Français aura plus de 60 ans. Une préoccupation que les ministères de l'Economie et des Finances et des Affaires sociales ont pris en compte au début des années 2010 en soulignant que « les nouveaux besoins […] technologiques et industriels liés à l'avancée en âge ouvrent un champ vaste pour l'économie et l'industrie dans nos pays. » C'est aussi à cette époque que le CENTICH a été créé, afin d'accélérer le développement et l'usage des technologies pour l'autonomie et la santé.

Pour Jawad Hajjam, le Directeur du développement du CENTICH (Centre d'Expertise National des Technologies de l'Information et de la Communication pour l'autonomie) depuis sa création en 2011, l'innovation se construit main dans la main entre les professionnels de santé, ceux de la technologie et les patients.

« Jawad a inventé au CENTICH un nouveau mode de fonctionnement pour concevoir des technologies réellement adaptées aux besoins des personnes en perte d'autonomie, affirme Fabrice Broutin, Directeur Santé chez Schneider Electric. C'est lui qui nous a sollicités en 2014 pour travailler ensemble sur le concept du premier EHPAD connecté à Angers, dans le cadre d'une collaboration pluridisciplinaire. » L'objectif au départ était d'équiper une seule chambre. Aujourd'hui, 90 chambres connectées accueillent au quotidien des personnes âgées.

En quelques mots, le CENTICH est un centre d'expertise du groupe mutualiste VyV mis en place avec le soutien de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie CNSA et géré par la Mutualité Française Anjou Mayenne, pour évaluer, recenser, intégrer, développer et promouvoir des dispositifs techniques et solutions numériques pour la santé et l'autonomie des personnes âges. « Nous avons voulu faire du CENTICH un laboratoire vivant, avec de vrais utilisateurs, rapporte Jawad Hajjam. Chacun des projets est coconstruit et passe par un POC, un ″Proof Of Concept″, destiné à valider l'efficacité de notre point de vue technique. Nous avons commencé avec des solutions commerciales de Schneider Electric, comme KNX, les premières versions d'EcoStruxure™ pour la santé, en poussant les limites de la personnalisation aux besoins de nos résidents, avec des solutions interopérables, pour de plus en plus bienveillance. »

La particularité du modèle du CENTICH vient du fait que chacun inscrit sa participation aux projets en tant que partenaire et pas dans une relation de client à prestataire. « C'est ainsi que l'on progresse, souligne Fabrice Broutin. La première réalisation menée ensemble avec le CENTICH a été celle d'un logement adapté au sein de la résidence Clair Soleil à Saumur en 2014. Nous avons ensuite équipé l'EHPAD Les Noisetiers à Angers avec la plateforme EcoStruxure™ pour la santé. Concrètement, la technologie utilisée permet de recréer le cycle de lumière extérieur (de lumière froide le matin à chaude le soir), pour permettre aux personnes âgées de reprogrammer leur horloge biologique selon le cycle circadien et retrouver leurs repères.

En 2021, nous avons conduit un projet à Cognac, pour un retour à domicile sécurisé et bienveillant dans une résidence autonomie en sortie d'hospitalisation. »

Les solutions installées dans le cadre des projets à Saumur et Angers restent encore très innovantes par rapport à ce qui existe dans les EHPADs aujourd'hui. « Désormais, les retours d'expériences sont nombreux et des nouveaux métiers ont été inventés, permettant d'envisager une nouvelle étape : celle du maintien à domicile en toute sérénité, prévoit Jawad Hajjam. Nous travaillons avec cette ambition avec des bailleurs sociaux et, une nouvelle fois, avec Schneider Electric, pour construire une solution de supervision collective dédiée au bien-vivre de nos aînés. Nous voulons permettre aux personnes âgées de rester chez elles, tout en bénéficiant de la sécurité et des services (ménage, soins, confort, coiffeur…) d'une résidence senior et de nos avancées au fil de nos projets communs. Nous appliquons les mêmes recettes que dans les EHPADs avec une envie et une volonté renouvelée, et des technologies de plus en plus performantes. »

Affaire à suivre…

