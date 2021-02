Schneider Electric : Résultats annuels / Release

2020 année de référence pour Schneider Electric, grâce à la solide exécution des opérations et à la résilience du modèle économique, moteurs du rebond au second trimestre : 25,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, marge brute au plus haut niveau depuis 12 ans à 40,4 %, marge d'EBITA ajusté en hausse organique de +20 points de base. Cash-flow libre au plus haut niveau historique à 3,7 milliards d'euros.

• Chiffre d'affaires en croissance organique de -4,7 % en 2020, marqué par deux trimestres successifs de croissance au second semestre

• Quatrième trimestre en hausse organique de +0,8 %, avec une croissance dans la plupart des régions ; croissance organique de +1,2 % pour Gestion de l'énergie, -0,8 % pour Automatismes industriels et +5,8 % pour Logiciels et Services

• EBITA ajusté de 3,9 milliards d'euros en 2020, soit une marge d'EBITA ajusté de 15,6 % en amélioration organique de 20 points de base

• Cash-flow libre record à 3,7 milliards d'euros ; dépassant pour la deuxième année consécutive le seuil de 3 milliards d'euros

• Maintien de la politique de dividende progressif : dividende proposé1 de 2,60 euros/action

• Succès du Schneider Sustainability Impact 2018-2020 qui atteint la note de 9,32/10 malgré le contexte pandémique ; publication de nouveaux objectifs ambitieux pour 2021-2025

• Une année de transformation pour la croissance future du Groupe, grâce aux acquisitions. Accent mis sur l'intégration et les synergies. Poursuite du programme de cessions conformément au plan

• Objectif 2021 : Le Groupe vise pour l'exercice 2021 une croissance organique de l'EBITA ajusté comprise entre +9% et +15%, basée sur une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre +5% et +8%, une hausse organique de sa marge d'EBITA ajusté comprise entre +60 et +100 points de base

1. Soumis à l'approbation des actionnaires le 28 avril 2021

Communication financière : Contact presse : Contact presse : Schneider Electric Schneider Electric DGM Amit Bhalla Véronique Luneau (Roquet- Michel Calzaroni Tél. : +44 20 7592 8216 Montégon) Olivier Labesse www.schneider-electric.com Tél. : +33 (0)1 41 29 70 76 Tél. : +33 (0)1 40 70 11 89 ISIN : FR0000121972 Fax : +33 (0)1 41 29 88 14 Fax : +33 (0)1 40 70 90 46

Rueil-Malmaison (France), le 11 février 2021 - Schneider Electric publie aujourd'hui son chiffre d'affaires du quatrième trimestre et ses résultats annuels pour la période clôturée au 31 décembre 2020.

Chiffres clés (en millions d'euros) 2019 2020 Variation Variation organique Chiffre d'affaires 27 158 25 159 -7,4 % -4,7 % EBITA ajusté (Taux de marge en % du CA) 4 238 15,6 % 3 926 15,6 % -7,4 % stable -3,6 % +20 bps Résultat net (part du Groupe) 2 413 2 126 -12 % Cash-flow libre 3 476 3 673 +6 % Bénéfice net ajusté par action 5,32 4,72 -11 % -4,9 %

Jean-Pascal Tricoire, Président-Directeur général, commente :

« L'année 2020 a été décisive pour Schneider Electric, avec une mise en œuvre intense et agile des priorités du Groupe qui a permis de clore l'exercice en force. Au cours de cette période, nous avons également accéléré nos décisions stratégiques afin de préparer l'avenir de Schneider Electric. Notre priorité absolue a été donnée à la santé et la sécurité de nos équipes et des communautés auprès desquelles nous agissons, ainsi qu'à l'appui aux infrastructures essentielles dans tous les pays et secteurs d'activité dans lesquels nous opérons, concrétisant notre mission « Life Is On ». Notre modèle économique multilocal nous a permis de rebondir avec agilité à l'échelle locale. Au second semestre, nous avons été très performants, nous avons renoué avec la croissance de nos ventes et nous avons augmenté en organique notre rentabilité de 140 points de base par rapport au niveau du second semestre 2019, soit avant la crise du COVID-19. L'année 2020 a été remarquable dans son ensemble, avec une marge de 15,6 %, en croissance organique par rapport à l'an dernier et une génération de cash-flow libre record. Ces résultats nous permettent de récompenser nos collaborateurs de leurs efforts au travers de la crise et de proposer un paiement à nos actionnaires cohérent avec notre politique historique de dividende progressif, dans le prolongement du dividende versé en 2020.

En 2020, nous avons été assez agile pour permettre l'accélération de notre transformation préparant ainsi l'avenir de notre Groupe. Nous avons finalisé l'acquisition de la branche Électricité et Automation du groupe Larsen & Toubro en Inde, créant ainsi les fondements d'une présence plus forte dans le pays. De plus, nous avons mis en place des accords décisifs dans le domaine des logiciels avec la finalisation de l'acquisition de RIB Software et de ProLeiT, l'investissement stratégique dans Planon et la proposition d'acquisition d'ETAP. Nous avons également appuyé AVEVA dans le cadre de sa proposition d'acquisition d'OSIsoft. Nous occupons ainsi une position unique pour répondre aux besoins de nos clients sur tout le cycle de vie de leurs projets et installations. Parallèlement, nous poursuivons la mise en œuvre de notre plan de cessions représentant un montant compris entre 1,5 milliard et 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires d'ici fin 2022.

Nous avons constaté un changement radical chez nos clients pour l'adoption de la digitalisation et du développement durable. Ils sollicitent nos solutions pour un monde tout digital et tout électrique, des transitions que nous accompagnons avec plus de produits, plus de logiciels, plus services et de meilleurs systèmes. Au quatrième trimestre, nous avons réaffirmé notre engagement et notre leadership en matière de développement durable à l'occasion de notre Journée investisseurs ESG. Nos efforts ont été reconnus tout au long de l'année par des distinctions émanant de nombreuses agences de notations ESG nous plaçant en tête de notre secteur. Nous avons conclu avec succès notre programme à trois ans Schneider Sustainability

Communication financière : Contact presse : Contact presse : Schneider Electric Schneider Electric DGM Amit Bhalla Véronique Luneau (Roquet- Michel Calzaroni Tél. : +44 20 7592 8216 Montégon) Olivier Labesse www.schneider-electric.com Tél. : +33 (0)1 41 29 70 76 Tél. : +33 (0)1 40 70 11 89 ISIN : FR0000121972 Fax : +33 (0)1 41 29 88 14 Fax : +33 (0)1 40 70 90 46

Impact 2018-2020 et nous continuons de nous fixer des objectifs ambitieux avec notre nouveau programme Schneider Sustainability Impact 2021-25.

En ce qui concerne les perspectives, l'année 2020 active a été intense et nous a permis de préparer le terrain pour poursuivre l'exécution solide de notre stratégie en 2021. Nous sommes bien positionnés sur nos marchés finaux et nous bénéficions d'un portefeuille, d'un modèle économique et d'une organisation favorable pour développer nos activités et proposer à nos clients des solutions digitales d'efficacité et de développement durable sur tout le cycle de vie de leurs projets et installations. Aujourd'hui, nous publions notre objectif financier pour 2021 en accord avec notre ambition annoncée précédemment, visant à atteindre une marge d'EBITA ajusté d'environ 17 % d'ici 2022. »

I.

CHIFFRE D'AFFAIRES DU QUATRIÈME TRIMESTRE EN HAUSSE ORGANIQUE DE +1 %

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2020 s'élève à 7 126 millions d'euros, soit une hausse organique de +0,8 % et une baisse de -2,5 % en croissance publiée.

Les Produits (59 % du C.A. du Groupe en 2020) connaissent une progression organique de +1 % au quatrième trimestre, marquée par le maintien d'une bonne demande en faveur des offres pour le marché résidentiel et des petits bâtiments, combinée à un impact positif du marché des infrastructures favorisant une croissance solide de l'activité Gestion de l'énergie. Les ventes de produits d'Automatismes industriels sont en légère baisse sur le trimestre. Le Groupe continue de s'appuyer sur son approche multilocale et son réseau unique de partenaires afin de développer les ventes de ses produits.

Les Systèmes (24 % du C.A. du Groupe en 2020) réalisent une baisse organique de -4 % au quatrième trimestre. L'offre de systèmes de Gestion de l'énergie réalise une performance quasi stable marquée par une bonne demande des centres de données modulaires et de l'activité des projets sur plusieurs régions, ce qui contribue à compenser un ralentissement dans d'autres domaines. La demande de systèmes d'Automatismes industriels reste faible, principalement sur les marchés des systèmes d'automatismes.

Les Logiciels & Services (17 % du C.A. du Groupe en 2020) sont en croissance organique de + 6 % au quatrième trimestre, avec une bonne reprise séquentielle sur le segment des Logiciels qui bénéficie du renouvellement de grands projets d'AVEVA ainsi que de projets spécifiques qui avaient été repoussés lors du troisième trimestre, La bonne performance sous-jacente pour les logiciels industriels et de Gestion de l'énergie contribue également à la croissance. Les Services sont en croissance sur le trimestre dans chacune des deux activités. Les services digitaux se développent favorablement grâce à la forte contribution de l'entité Energy & Sustainability Services. Les Services sur le terrain se montrent résilients malgré les nouvelles mesures de confinement décidées dans plusieurs pays au cours du trimestre.

Point sur le Digital : Le Groupe poursuit la priorisation et le suivi de l'adoption de ses technologies digitales et réalise de bons progrès dans la croissance de ses actifs sous gestion, qui atteignent 4,2 millions à fin décembre 2020, soit une hausse d'environ +45 % par rapport à l'an dernier. En 2020, le Groupe a accéléré les ventes sur son canal de e-commerce, une part croissante des ventes de ses distributeurs se faisant désormais en ligne.

Communication financière : Contact presse : Contact presse : Schneider Electric Schneider Electric DGM Amit Bhalla Véronique Luneau (Roquet- Michel Calzaroni Tél. : +44 20 7592 8216 Montégon) Olivier Labesse www.schneider-electric.com Tél. : +33 (0)1 41 29 70 76 Tél. : +33 (0)1 40 70 11 89 ISIN : FR0000121972 Fax : +33 (0)1 41 29 88 14 Fax : +33 (0)1 40 70 90 46

Le chiffre d'affaires par activité et par géographie se répartit comme suit :

En millions d'euros T4 2020 Chiffre d'affaires Croissance organique Croissance publiée Gestion de l'énergie Amérique du Nord 1 630 +2,6 % -5,3 % Europe de l'Ouest 1 445 +0,6 % -0,8 % Asie-Pacifique 1 645 +0,3 % +7,2 % Reste du Monde 864 +1,3 % -9,5 % Total Gestion de l'énergie 5 584 +1,2 % -1,5 % Automatismes industriels Amérique du Nord 271 -11,7 % -18,5 % Europe de l'Ouest 511 +2,5 % +2,7 % Asie-Pacifique 505 +6,1 % +1,0 % Reste du Monde 255 -6,6 % -18,5 % Total Automatismes industriels 1 542 -0,8 % -6,1 % Groupe Amérique du Nord 1 901 +0,2 % -7,4 % Europe de l'Ouest 1 956 +1,1 % +0,1 % Asie-Pacifique 2 150 +1,8 % +5,6 % Reste du Monde 1 119 -0,7 % -11,7 % Total Groupe 7 126 +0,8 % -2,5 %