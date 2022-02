Schneider Electric : Résultats annuels / Release

Information financière 2021, année record et point de départ d'une croissance durable et continue. Chiffre d'affaires, marge d'EBITA ajusté et résultat net à leurs plus hauts niveaux historiques Chiffre d'affaires de 29 milliards d'euros en 2021, en croissance organique de

+12,7 % (soit environ +7 % par rapport à 2019) : Gestion de l'énergie en hausse organique de +13,3 % (soit environ +8 % par rapport à 2019) Automatismes industriels en hausse organique de +10,7 % (soit environ +5 % par rapport à 2019) Chiffre d'affaires du Groupe en hausse organique de +7 % au quatrième trimestre, croissance dans toutes les régions

17,3 % en amélioration organique de 140 points de base (pb) : Prix net et mix favorables sur l'exercice Performance encore impactée par des tensions sur la chaîne logistique Résultat net de 3,2 milliards d'euros, en hausse de +51 % (soit environ +33 % par rapport à 2019)

Génération de cash-flow libre de 2,8 milliards d'euros ; record absolu de l'autofinancement d'exploitation (cash-flow opérationnel) à 4,5 milliards d'euros

Début réussi du programme Schneider Sustainability Impact 2021-25 : score de 3,92 pour un objectif de 3,75

Début réussi du programme Schneider Sustainability Impact 2021-25 : score de 3,92 pour un objectif de 3,75

Objectif 2022 annoncé En juillet 2020, le Groupe a communiqué des coûts de restructuration compris entre 1,15 milliard et 1,25 milliard d'euros sur trois ans (2020-2022), en lien avec les économies de coûts des fonctions support (« SFC ») d'environ 1 milliard d'euros sur la même période (2020-2022). Sous réserve de l'approbation des actionnaires le 5 mai 2022. Sous réserve de l'approbation des actionnaires le 5 mai 2022 de porter le plafond du prix d'achat à 250 euros par action, contre 150 euros par action actuellement.

Information financière Rueil-Malmaison(France), le 17 février 2022 - Schneider Electric publie aujourd'hui son chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2021 et ses résultats annuels pour la période clôturée au 31 décembre 2021. Chiffres clés (en millions 2020 2021 Variation Variation d'euros) organique Chiffre d'affaires 25 159 28 905 +14,9 % +12,7 % EBITA ajusté 3 926 4 987 +27,0 % +23,2 % (Taux de marge en % du CA) 15,6 % 17,3 % +170 pb +140 pb Résultat net (part du Groupe) 2 126 3 204 +51 % Cash-flow libre 3 673 2 799 -24 % Bénéfice par action (BPA) 4,72 6,13 +30 % +31,3 % ajusté (€) Jean-Pascal Tricoire, Président-Directeur général, commente : « 2021 est une année de records, marquée par des accomplissements majeurs dans un contexte de restrictions sanitaires et de tensions d'approvisionnement. Nos solutions uniques - digitales pour l'efficacité énergétique, et électriques pour le développement durable - nous permettent de répondre à une très forte demande sur nos quatre marchés finaux et dans toutes les régions. Grâce à elles, nous pouvons accompagner nos clients dans leur parcours de croissance, de digitalisation et de développement durable. Notre priorité absolue est de satisfaire leurs besoins, malgré les contraintes sur la chaîne logistique. En 2021, nous avons réalisé une performance financière record. Notre chiffre d'affaires, notre marge brute, notre EBITA ajusté et notre résultat net sont à leurs plus hauts niveaux et enregistrent tous une très forte progression par rapport à l'année dernière. Notre marge d'EBITA ajusté atteint le niveau record de 17,3 % et franchit la barre des 17 % avec un an d'avance. Notre cash-flow libre, désormais systématiquement d'environ 3 milliards d'euros en moyenne, a souffert de l'augmentation des stocks en 2021 destinée à satisfaire une demande élevée qui se poursuivra en 2022. Nous restons déterminés à appliquer notre politique de dividende progressif. À cet égard, nous annonçons aujourd'hui un dividende progressif pour la 12ème année consécutive, en proposant à l'assemblée générale de mai 2022 un dividende de 2,90 euros. Le rendement pour nos actionnaires est pour nous une priorité. C'est pourquoi le TSR et le BPA sont des indicateurs clés de notre performance que nous suivons attentivement. En 2021, nous avons eu l'honneur d'être désigné entreprise la plus durable au monde par Corporate Knights. Pour placer la barre encore plus haut en matière de développement durable, nous avons lancé, en 2021, notre nouveau programme ambitieux Schneider Sustainability Impact 2021-25. À ce sujet, nous réalisons un début réussi en atteignant le score de 3,92, pour un objectif de 3,75 en cette fin de première année.

Information financière Nous poursuivons l'optimisation de notre portefeuille conformément à notre stratégie. En 2021, nous avons finalisé l'acquisition d'ETAP et celle d'OSIsoft par AVEVA, visant le renforcement de notre offre de solutions digitales. Au quatrième trimestre, nous avons également clôturé deux acquisitions de jeunes pousses, pour consolider notre portefeuille de logiciels de Gestion de l'énergie. Nous avons continué nos efforts quant à notre programme de cessions et les poursuivrons en 2022. S'agissant des perspectives, et comme nous l'avons détaillé lors de notre Journée Investisseurs, nos marchés finaux sont en accélération, et nos offres de services, de logiciels et de développement durable sont des moteurs de croissance supplémentaire, renforcés par un modèle opérationnel unique. Dans ces conditions, nous sommes en mesure de viser un objectif ambitieux pour 2022 en termes de croissance organique de notre chiffre d'affaires et de notre marge d'EBITA ajusté au-delà des niveaux records atteints en 2021. » CHIFFRE D'AFFAIRES DU QUATRIÈME TRIMESTRE EN HAUSSE ORGANIQUE DE +7 % Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2021 s'élève à 7 910 millions d'euros, soit une hausse organique de +6,9 % et une croissance de +11 % en données publiées. Les Produits (59 % du C.A. du Groupe en 2021) affichent une progression organique de +9 % au quatrième trimestre, avec une croissance à deux chiffres (« double digit») de l'activité Automatismes industriels et une croissance élevée à un chiffre (« high-singledigit») de Gestion de l'énergie. Le Groupe poursuit le développement de ses relations fortes avec ses partenaires de distribution à travers le monde, en misant sur des synergies grâce à ses deux activités. La croissance des ventes du trimestre s'explique par la hausse du volume d'activité et des mesures supplémentaires sur les prix au cours de la période qui renforcent la performance tout au long de l'année. La croissance est limitée par les tensions sur la chaîne logistique au cours du trimestre. Le Groupe reste concentré sur l'innovation produits dans tout son portefeuille et lance plusieurs nouvelles offres en 2021. Les Systèmes (23 % du C.A. du Groupe en 2021) réalisent une croissance organique de +6 % au quatrième trimestre. Les offres du Groupe réitèrent une forte performance sur l'ensemble des marchés finaux, avec une croissance élevée à un chiffre (« high-singledigit») de l'activité Gestion de l'énergie et une croissance solide de l'activité Automatismes industriels où l'on continue d'observer des divergences entre des ventes soutenues sur le marché des automatismes à destination des marchés des industries manufacturières (« discrete»), et un marché des industries des procédés continus (« process») et hybrides qui transforme plus lentement la reprise de la demande en ventes. Les ventes de systèmes sont également impactées par des difficultés d'approvisionnement. Les Logiciels & Services (18 % du C.A. du Groupe en 2021) sont en croissance organique de +2 % au quatrième trimestre.

Information financière Sur la période, les Logiciels et Services digitaux sont en croissance. Les logiciels de Gestion de l'énergie réalisent une forte croissance à deux chiffres (« double digit»), tandis que les offres du Groupe pour le segment des réseaux intelligents s'inscrivent dans une bonne dynamique, avec une forte contribution de RIB Software. L'offre eCad du Groupe (comprenant IGE+XAO, ALPI et ETAP) se renforce en 2021 grâce à la sortie de plusieurs nouveaux produits qui gagnent la faveur des clients. AVEVA marque un recul au cours du trimestre en raison d'une base de comparaison exceptionnellement élevée par rapport au quatrième trimestre 2020. Toutefois, le pipeline de ses ventes pour le reste de son exercice (dont la clôture a lieu le 31 mars 2022) se maintient. Les services digitaux génèrent une croissance à deux chiffres (« double digit») grâce à plusieurs déploiements d'EcoStruxure™ Advisors en Gestion de l'énergie et Automatismes industriels. Les services de cybersécurité, malgré leur recul sur le trimestre, enregistrent une croissance à deux chiffres (« double digit») sur l'exercice. Les Services sur site génèrent une croissance faible à un chiffre (« low-singledigit») au quatrième trimestre, étant impactés par des pénuries et des restrictions d'accès aux sites dans plusieurs pays en raison de la pandémie de COVID-19. Développement durable : Les offres liées au développement durable livrent une croissance à deux chiffres (« double digit») sur le trimestre, marquée par une forte performance en Amérique du Nord grâce aux services de conseil en développement durable qui poursuivent leur dynamique et agissent comme moteur pour le reste du portefeuille du Groupe. Point sur le digital : Le Groupe poursuit la priorisation et le suivi de l'adoption de ses technologies digitales et réalise de bons progrès dans la croissance de ses actifs sous gestion, qui atteignent 6,2 millions à fin décembre 2021, soit une hausse de +50 % par rapport à l'an dernier et de +12 % au quatrième trimestre.

En outre, le Groupe continue d'accompagner le développement de plateformes de e-commerce en s'appuyant sur sa chaîne de valeur au bénéfice de ses clients. En 2021, les ventes issues du e- commerce bondissent d'environ 25 %.

