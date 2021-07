Schneider Electric : Résultats semestriels / Release

Nous poursuivons notre programme d'optimisation de portefeuille en cours afin de recentrer nos activités. Nous avons ainsi cédé l'équivalent de 0,8 milliard d'euros de chiffre d'affaires depuis le début du programme et réalisé plus de 200 millions d'euros d'économies en termes d'efficacité opérationnelle au premier semestre.

Nous avons lancé notre nouveau programme Schneider Sustainability Impact (SSI) 2021-2025 et nous continuons de développer notre activité de développement durable, en proposant des solutions d'efficacité et de durabilité à nos clients tout en les conseillant dans leur démarche de développement durable.

Dans un contexte de contraintes d'approvisionnement, nous travaillons en étroite collaboration avec nos fournisseurs afin de répondre aux besoins de nos clients, d'accompagner leur croissance et leur activité, tout en composant avec la hausse du prix des matériaux, de l'électronique et des transports. Notre priorité absolue demeure la sécurité de nos équipes, partenaires et clients dans un monde encore confronté à la pandémie.

« Au premier semestre 2021, nous réalisons une performance financière record en termes de chiffre d'affaires, de bénéfices et de cash-flow. Ces résultats découlent de la forte reprise et de la dynamique de nos marchés, de l'intérêt croissant de nos clients pour nos solutions de développement durable fondées sur la numérisation et l'électrification à faible émission carbone, ainsi que de nouveaux gains d'efficacité dans nos méthodes de travail acquis au cours des dix-huit derniers mois. Notre performance au premier semestre est supérieure aux niveaux d'avant-crise.

Communication financière

Nous prévoyons la relance de notre programme de rachat d'actions au second semestre 2021 compte-tenu de la solidité de notre cash-flow.

l'amorce du second semestre, notre ambition est de continuer à donner la priorité à nos clients, d'accompagner leur croissance et de répondre à leurs besoins dans les domaines du développement durable, de la numérisation et de l'électrification. Au second semestre, nous devrons faire face à la hausse du prix des matières premières et d'autres coûts, ainsi qu'aux tensions persistantes sur la chaîne logistique, afin de satisfaire une demande forte et soutenue. Malgré la pression accrue sur les coûts, nous relevons nos objectifs annuels. »

CHIFFRE D'AFFAIRES DU DEUXIÈME TRIMESTRE EN HAUSSE ORGANIQUE DE +24 %

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2021 s'élève à 7 248 millions d'euros, soit une hausse organique de +23,9 % et une progression de +26,2 % en croissance publiée.

Les Produits (60 % du C.A. du Groupe au deuxième trimestre) connaissent une progression organique de +30 % au deuxième trimestre (+24 % en organique au premier semestre et environ +10 % par rapport au premier semestre 2019), le Groupe bénéficiant de la poursuite d'une forte reprise de la demande des industries de cycle court. Le Groupe profite à la fois de l'impact des mesures réalisées sur les prix en 2020 puis en 2021, et d'une base de comparaison faible. La croissance des ventes de produits au deuxième trimestre est légèrement supérieure dans l'activité Gestion de l'énergie, les offres du Groupe destinées au marché résidentiel et des petits bâtiments bénéficiant de la poursuite d'une forte demande, tandis que les ventes de produits d'Automatismes industriels enregistrent aussi une forte croissance, portée par la demande des constructeurs de machines (« OEM »). Le Groupe reste agile pour faire face aux tensions persistantes sur la chaîne logistique au cours du trimestre.

Les Systèmes (22 % du C.A. du Groupe au deuxième trimestre) réalisent une croissance organique de +15 % au deuxième trimestre (hausse organique +13 % au premier semestre, mais recul d'environ -4% par rapport au premier semestre 2019). La croissance du chiffre d'affaires des Systèmes continue d'être plus forte en Gestion de l'énergie au deuxième trimestre, avec une forte contribution des marchés finaux des centres de données et des infrastructures. En ce qui concerne les Automatismes industriels, le chiffre d'affaires des Systèmes progresse sur le trimestre notamment grâce aux ventes aux constructeurs de machines (« OEM »), mais reste freiné par une croissance plus faible sur le marché des industries des procédés continus (« Process ») et hybrides. Le chiffre d'affaires des Systèmes reste ainsi inférieur aux niveaux d'avant-crise.Les premiers signes d'une reprise de la demande dans certaines régions sur le marché des industries des procédés continus (« Process ») et hybrides commencent à se traduire dans les ventes.

Les Logiciels & Services (18 % du C.A. du Groupe au deuxième trimestre) sont en croissance organique de +14 % au deuxième trimestre (+10 % en organique au premier semestre et environ +9 % par rapport au premier semestre 2019). Les Logiciels et Services digitaux réalisent une croissance à deux chiffres (« double digit») sur le trimestre, portée par la forte performance du portefeuille d'offres digitales du Groupe, notamment pour les EcoStruxure Advisors et les services en cybersécurité. AVEVA est impactée par le calendrier de certains renouvellements, bien que l'on continue d'observer un bon niveau de la demande sous-jacente.OSIsoft dont l'acquisition a été récemment conclue, et qui intègre le périmètre du groupe à partir du deuxième trimestre 2021, réalise une forte performance au cours de ce premier trimestre au sein du Groupe. Les offres du Groupe pour les services de développement durable continuent de susciter l'intérêt des clients comme des

