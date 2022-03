Schneider Electric : Vous recherchez une véritable relation ? Migrez en toute transparence votre...

Le pouvoir des marques n'est pas uniquement lié au marketing ; les relations sont primordiales. J'ai récemment lu que les marques ont évolué au point qu'elles ne sont plus des objets ou des concepts. Les marques incarnent des relations.

C'est exactement ce qui se passe dans notre activité de logiciels DCIM. Nous n'essayons pas seulement de construire une marque identifiable, d'incarner un concept dans votre esprit ou de créer une expérience. Nous cherchons à construire une relation. Pour moi, cela ne signifie pas seulement vouloir faire en sorte que nos clients réussissent à court terme. Nous voulons être là tout au long d'une carrière ou d'une vie.

Les relations sont l'une des raisons pour lesquelles nous avons continué pendant des années à investir dans nos capacités DCIM, et accélérons aujourd'hui nos projets. Nous pensons qu'il y a de formidables opportunités sur ce marché pour aider nos clients à disposer d'une infrastructure résiliente, sécurisée et durable. Dans le cadre de cette accélération actuelle, nous avons constaté il y a plusieurs années que nous devions rendre nos outils plus ouverts, afin qu'ils soient plus faciles à intégrer à n'importe quel système dont nos clients avaient besoin.

Nous avons constaté que, pour que la gestion DCIM atteigne son potentiel, nous devions considérer que nous faisions partie d'un écosystème d'outils.

C'est pourquoi nous avons créé notre équipe Solutions personnalisées EcoStruxure IT pour maximiser le retour sur investissement des clients dans EcoStruxure IT. Cette équipe, composée d'ingénieurs qualifiés, a réalisé des intégrations client aux quatre coins du monde.

L'équipe Solutions personnalisées simplifie la migration, que le client possède ou gère des installations de colocation ou qu'il exploite un datacenter d'entreprise. Bien que certaines solutions DCIM sur le marché soient très complexes et difficiles à intégrer, EcoStruxure IT est beaucoup plus adaptable et plus facile à déployer et à utiliser, y compris pour les opérations à très grande échelle. Notre équipe Solutions personnalisées fournit non seulement les ressources nécessaires, mais également l'architecture back-end que d'autres solutions ne proposent pas.

Cette équipe d'excellence incarne ce que Schneider Electric veut dire lorsque nous déclarons être la plus locale des entreprises mondiales. Les membres de l'équipe parlent 24 langues et représentent 15 nationalités. Ils travaillent avec des clients dans toutes les régions du monde. Ils sont physiquement proches des clients, de sorte qu'ils comprennent mieux la culture du client et sa langue. En résumé, ils apportent de la valeur de manière tout à fait concrète.

Je pense que notre investissement dans l'équipe Solutions personnalisées est un avantage que nos clients peuvent exploiter pour avoir un meilleur contrôle et une visibilité accrue sur leur infrastructure. De plus, l'équipe facilite cette transition pour nos clients, qu'il s'agisse d'une entreprise de colocation ou d'un DSI gérant un environnement d'infrastructure hybride.

À peine quelques années en arrière, les outils DCIM du secteur étaient inadéquats et ne permettaient pas de tirer parti des technologies cloud et mobiles. Ce qui était complexe et coûteux à déployer et à surveiller (sans parler de la frustration générée) est désormais plus simple, moins cher et plus intuitif… et conçu pour être intégré à l'écosystème.

Que vous utilisiez des feuilles de calcul et d'anciennes plateformes DCIM ou rien du tout, nous avons les produits, les collaborateurs et les processus nécessaires pour migrer vos systèmes, en les intégrant et en les personnalisant au besoin.

Bien que de nombreux acteurs du secteur aient renoncé la gestion DCIM, Schneider Electric reste enthousiaste quant à cette opportunité. Je crois que ces outils joueront un rôle essentiel pour que nous relevions les défis liés au déploiement d'une infrastructure non seulement résiliente, mais également sécurisée et durable.

Nous voulons travailler avec vous, où que vous soyez dans le monde. En résumé, nous voulons établir une véritable relation avec vous et nous ne changerons pas d'avis.

Traduit de l'anglais depuis Looking for a Relationship? Seamlessly Migrate your IT Infrastructure to EcoStruxure IT from any DCIM Platform