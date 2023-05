Schneider Electric : Written questions received before the Annual General Meeting (French only)

Questions écrites au Conseil d'administration à l'occasion de l'Assemblée générale du 4 mai 2023 Questions reçues du Forum pour l'Investissement Responsable 1. a) Dans le cadre de l'Accord de Paris, comment chacune de vos actions liées à la réduction de vos émissions directes et indirectes de GES contribue-t-elle à votre objectif de décarbonation sur l'ensemble des scopes (pourcentage des émissions réduites grâce à l'action) ? Quelle est la part des émissions négatives dans vos objectifs de décarbonation ? En août 2022, Schneider Electric a été l'une des premières entreprises à voir ses objectifs de réduction des gaz à effet de serre (GES) validés par l'initiative Science Based Targets (SBTi), en conformité avec son « Corporate Net-ZeroStandard », publié en octobre 2021. Dans le cadre de son engagement Net-Zero, le Groupe a défini des objectifs à moyen et à long terme. Le Groupe s'engage à réduire son empreinte 2021 de 90 % en termes absolus d'ici 2050 et à neutraliser les émissions résiduelles grâce à des crédits de séquestration du carbone de haute qualité. Sur nos opérations, les scopes 1 et 2, nous nous engageons à : d'ici 2025, atteindre la neutralité carbone (ce qui veut dire que les émissions résiduelles devront être compensées avec des crédits de séquestration du carbone, année après année à partir de 2025) ;

d'ici 2030, réduire nos émissions absolues liées à nos opérations de 90% par rapport à l'année de référence (2017) ;

les principales solutions déployées pour ce faire sont (i) la réduction de la consommation d'énergie, (ii) l'électrification des sites et de la flotte de véhicules d'entreprise et (iii) l'approvisionnement et la génération d'électricité renouvelable. Sur notre chaîne de valeur (amont et aval), nous nous engageons à : d'ici 2030, réduire les émissions absolues de 25% par rapport à l'année de référence

(2021) ;

(2021) ; d'ici 2040, atteindre la neutralité carbone sur l'ensemble du périmètre (ce qui veut dire que les émissions résiduelles devront être compensées avec des crédits de séquestration du carbone, année après année à partir de 2040) ;

Schneider Electric mène déjà des actions concrètes pour engager sa chaîne de valeur dans la décarbonation, dans le cadre de ses engagements climat et ressources : (i) mobiliser 1 000 fournisseurs majeurs pour réduire leurs émissions opérationnelles de CO2 de 50 % grâce au Projet Zéro Carbone (SSI #3) ; (ii) porter la part de matériaux durables à 50 % (acier, aluminium et plastique) d'ici 2025, en privilégiant les matériaux biosourcés, recyclés et durables (SSI #4), et améliorer l'empreinte environnementale de bout en bout de ses offres grâce à EcoDesign Way™ ; (iii) éliminer 100 % des emballages primaires et secondaires de plastique à usage unique et utiliser du carton recyclé (SSI #5) ; (iv) proposer des alternatives sans SF6 pour toutes les technologies de moyenne tension d'ici 2025 (SSE #2) ; (v) augmenter de 15 % l'efficacité CO2 des marchandises dans les transports d'ici 2025 (SSE #4) et remplacer au moins 5 % de l'utilisation de kérosène classique par du carburant aviation durable d'ici 2030 (engagement au sein de l'initiative « First Movers Coalition » du Forum économique mondial) ; et (vi) réduire les émissions de CO2 provenant de la gestion des déchets et atteindre 200 sites labellisés « Du Déchet vers la Ressource » (SSE #9).

et (vi) réduire les émissions de CO2 provenant de la gestion des déchets et atteindre 200 sites labellisés « Du Déchet vers la Ressource » (SSE #9). Pourriez-vous associer un montant d'investissement nécessaire à chacune des actions déployées, liées à la réduction de vos émissions directes et indirectes, découlant de votre stratégie de décarbonation ? Schneider Electric a défini des priorités en termes d'investissements à court et moyen terme afin d'atteindre son engagement Net-Zero tel que défini par SBTi. Ces investissements sont liés aux domaines suivants : L'évolution du portefeuille du Groupe vers une proportion plus élevée d'offres numériques et de services, pour étendre le portefeuille de solutions connectées du Groupe liées à l'efficacité et au développement durable. Ces investissements varient d'une année à l'autre.

La Recherche & le Développement (R&D), pour concevoir des produits qui utilisent moins de ressources vierges, et apportent aux clients un gain d'efficacité sur les émissions de

CO2 ou sur les ressources, ainsi que des produits qui ont une durée de vie plus longue et moins d'impact en fin de cycle de vie, tels que les produits sans SF6. 5,4 % du chiffre d'affaires (environ 1,8 Mds€) ont été investis en 2022 en R&D et le Groupe prévoit une augmentation significative des investissements stratégiques dans les années à venir. Le Groupe estime qu'environ 90 % de ses innovations sont soit durables soit neutres en carbone, selon sa méthodologie de calcul des revenus à Impact. Plus de détails sur les revenus à Impact et sur les indicateurs de la Taxonomie de l'UE sont disponibles en section 2.1.9 page 100 du Document d'Enregistrement Universel 2022. Les produits exempts de gaz SF6 constituent un exemple d'investissement prioritaire, aligné avec l'objectif de Schneider Electric de remplacer 100 % des offres concernées par des technologies moyenne tension sans SF6 d'ici à 2025 (SSE #2). Concernant les produits sans SF6, plus de 100 M€ ont déjà été investis en R&D et en investissements dans les usines, et un montant total d'investissement supplémentaire de près de 100 M€ est d'ores et déjà prévu pour la période 2023-2027.

La décarbonation de la chaîne d'approvisionnement en amont et le découplage de la croissance économique du Groupe de la consommation de ressources vierges, en améliorant la traçabilité des matériaux et en s'assurant que les fournisseurs de Schneider Electric respectent ses attentes ESG, y compris pour le climat (SSI #3) ou les ressources (SSI #4 et #5), tout en garantissant la résilience économique. Les investissements à long terme nécessaires sont en cours d'évaluation. Le Groupe met en place des outils et des processus d'investissement remodelés pour intégrer des critères liés aux faibles émissions de CO2 et aux ressources. Pour suivre et diriger ses investissements bas carbone, l'outil de suivi et de validation des investissements a été remodelé en 2022 pour : (i) prioriser les investissements bas carbone ; (ii) suivre les investissements pour décarboner les opérations du Groupe, notamment sur les sites Zéro- CO2 (SSE #1). Ce processus améliorera les informations qualitatives et quantitatives sur les investissements bas carbone individuels, facilitant ainsi les prises de décisions. Sur quel(s) scénario(s) de référence votre stratégie de décarbonation est-elle basée ? Est-elle alignée sur un scénario 1,5°C ? En août 2022, Schneider Electric a été l'une des premières entreprises à voir ses objectifs de réduction des gaz à effet de serre (GES) sur l'ensemble de son périmètre validés par l'initiative Science Based Targets (SBTi), en conformité avec son « Corporate Net-ZeroStandard », publié en octobre 2021. Conformément à ce standard, les objectifs de décarbonation du périmètre 1, 2 et 3 sont alignés avec un scenario 1,5°C à horizon 2050.

2. a) Avez-vous réalisé récemment un travail d'évaluation des impacts et de la dépendance (directs et indirects) de vos activités sur et envers la biodiversité ? La quantification des impacts du Groupe sur la biodiversité est une première étape essentielle pour comprendre ses impacts et ses dépendances sur la nature et prendre les mesures appropriées. En 2020, Schneider Electric est devenue la première société à publier l'évaluation de l'empreinte biodiversité globale de ses activités, à l'aide de l'outil « Global Biodiversity Score (GBS) développé par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) Biodiversité. En 2023, nous avons réengagé la CDC pour mettre à jour l'évaluation avec le nouvel outil GBS 1.5. Le GBS donne des résultats détaillés et modulables pouvant être classés par catégorie (par exemple par matières premières comme le métal, le plastique ou le bois), par pression sur la biodiversité (comme l'utilisation des sols, le réchauffement climatique, la fragmentation ou l'empiètement) ou par périmètre (abondance moyenne des espèces, Mean Species Abundance ou MSA, par km²). Synthétique, facile à comprendre et largement disponible, cette mesure pourrait devenir la norme internationale. Les émissions de gaz à effet de serre (GES) représentent près de 70 % de la pression exercée par Schneider Electric sur la biodiversité. L'utilisation des sols représente près de 30 % des impacts « cradle-to-gate » (de la mine au départ de l'usine). L'évaluation de l'empreinte biodiversité a permis à Schneider Electric d'identifier les principaux leviers d'action pour réduire son empreinte biodiversité dans l'ensemble de sa chaîne de valeur : réduire les émissions de GES dans ses propres activités et dans sa chaîne d'approvisionnement. Le changement climatique est l'une des principales pressions sur la biodiversité à l'échelle mondiale et constitue le principal impact du Groupe sur la biodiversité (presque 70 %). Par conséquent, l'engagement Net-Zero de Schneider Electric aura un impact significatif sur la réduction de la pression du Groupe sur la biodiversité.

Réduire l'« utilisation des sols » due à l'extraction de matières premières. Le principal moteur de l'utilisation des sols est l'extraction du bois et des métaux, le premier étant principalement utilisé pour les emballages (carton, palettes, boîtes), les seconds étant au cœur même des produits du Groupe (comme l'argent, le cuivre, l'aluminium, etc .). Une plus grande transparence et un meilleur accès aux données sur la chaîne d'approvisionnement globale sont essentiels pour minimiser les impacts et les dépendances du Groupe vis-à-vis de la nature. Néanmoins, que ce soit pour le climat ou pour la nature, la qualité des données ne devrait pas empêcher de prendre les mesures immédiates nécessaires. Schneider Electric a pris plusieurs engagements : acheter 100 % de bois sans déforestation d'ici 2030 ; acheter 50 % de « matériaux durables » pour ses produits d'ici 2025 (SSI #4) ; utiliser 100 % d'emballages primaires et secondaires durables d'ici 2025 (SSI #5).

Si non, pourquoi ? Si oui, votre chiffrage de la dépendance (directe et indirecte) de vos activités envers la biodiversité (exprimé en pourcentage de chiffre d'affaires, revenu net bancaire...) a-t-il évolué par rapport à l'année dernière ? Si le Groupe considère que activités de Schneider Electric dépendent de manière indirecte à 100 % de la préservation de la biodiversité, les résultats de l'étude CDC montrent que la dépendance des activités du Groupe envers la biodiversité n'est pas matérielle. De manière directe, 0 % du revenu de Schneider Electric dépend de la biodiversité. La seule ressource naturelle utilisée par Schneider Electric dans ses activités est le bois, pour les cartons et palettes.

Sur la base de votre travail d'évaluation, quelles sont vos dépenses en faveur de la biodiversité (protection, restauration...) ? Merci de nous communiquer un montant. Depuis 2011, Schneider Electric a investi dans le Livelihoods Carbon Fund (LCF) et a renouvelé son engagement dans les fonds suivants (LCF2 et LCF3). Ces fonds investissent dans trois types de projets associant la résilience au changement climatique et un fort impact social et économique : agroforesterie et agriculture régénératrice (qui associent productivité et restauration de la biodiversité) ;

reboisement et restauration d'écosystèmes naturels clés, y compris la restauration des mangroves (les mangroves sont de puissants agents de séquestration du carbone et des barrières naturelles aux zones côtières) ;

énergie dans les zones rurales (les fourneaux performants sur le plan énergétique distribués par Livelihoods réduisent de moitié la consommation de bois, préservent les forêts et atténuent le changement climatique). Au-delà des investissements directs dans la restauration de la biodiversité, le Groupe investit pour minimiser ces impacts indirects sur la biodiversité. Le Groupe compte plusieurs programmes dont les investissements contribuent à la minimisation des pressions indirectes du Groupe sur la biodiversité : acheter 100 % de bois sans déforestation d'ici 2030 ;

utiliser 100 % d'emballages primaires et secondaires durables d'ici 2025 (SSI #5),

3. a) Dans un contexte d'inflation, de crises géopolitiques ou encore de réchauffement climatique et de dégradation de la biodiversité, comment évaluez-vous les impacts financiers et économiques de la raréfaction ou des difficultés d'accès à vos ressources naturelles stratégiques sur vos modèles économiques ? Les ressources naturelles stratégiques pour l'activité de Schneider Electric et/ou celle de nos clients sont principalement les Minéraux, Matériaux et l'Energie. Minéraux/Matériaux - Schneider Electric a lancé un exercice pour cartographier l'impact des minéraux et matériaux critiques sur nos activités afin de piloter des plans d'action à court, moyen et long terme. Cette liste de minéraux/matériaux critiques utilisés dans les produits Schneider Electric dans toutes les activités a été compilée en recueillant des informations auprès d'experts en approvisionnement, en industrialisation et en ingénierie au sein de l'entreprise. Schneider Electric a fait appel aux services d'une société de conseil, pour évaluer l'offre/la demande, les risques et la volatilité des prix sur une fenêtre de 20 à 30 ans. Pour des catégories spécifiques (par exemple, les composés plastiques), l'analyse du marché et des risques est pilotée par des experts du Groupe et les plans d'actions définis en collaboration avec toutes les équipes du Groupe (R&D, approvisionnement, achat…). Ces actions sont classées en 3 catégories : Plan de résilience à court & long terme (stock de sécurité, stocks stratégiques, qualification multi-source, engagement contractuel à long terme avec les fournisseurs, etc .) piloté par les services achats ; Dé-risquer le portefeuille de nouveaux produits : piloté par les services R&D et innovation avec une contribution des services achats ; Circularité avec notamment des programmes de recyclage, de reprise des produits et de gestion des rebus.

multi-source, engagement contractuel à long terme avec les fournisseurs, .) piloté par les services achats ; Dé-risquer le portefeuille de nouveaux produits : piloté par les services R&D et innovation avec une contribution des services achats ;

Circularité avec notamment des programmes de recyclage, de reprise des produits et de gestion des rebus.