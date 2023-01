Schneider Electric : accord sur les salaires signé

Paris (awp/afp) - La direction et trois syndicats de Schneider Electric ont signé mardi un accord sur les salaires, au terme d'une négociation annuelle et après des débrayages au sein du groupe, a-t-on appris de sources concordantes.

"Après de multiples échanges, la direction a lâché 4% d'augmentation générale pour tous les non-cadres, avec un plancher de 100 euros", assortie d'augmentations individuelles de 1% en moyenne, a indiqué à l'AFP Emmanuel Da Cruz, coordinateur national FO pour le géant français des équipements électriques et automatismes industriels.

Les cadres ont également obtenu 5% d'augmentation en moyenne, mais répartis autrement, avec "un plancher d'augmentation générale de 2,3%" et des mesures individuelles équivalent à 2,7%, selon M. Da Cruz.

La direction a confirmé à l'AFP "la signature d'un accord" avec trois organisations syndicales représentatives (FO, CFTC, CFDT), "permettant de mobiliser un budget global de 5% assorti de dispositions exceptionnelles, dont une augmentation plancher de 100 euros" pour les ouvriers, agents techniques et agents de maîtrise et "une augmentation collective pour les ingénieurs et cadres, ainsi que des mesures complémentaires".

Le groupe a souligné avoir mis en oeuvre dès septembre dernier des "mesures exceptionnelles" (2% d'augmentations générales pour tous et une prime de 600 euros) pour contrebalancer les effets de l'inflation.

Une intersyndicale avait appelé le 16 janvier à des mobilisations "dans tous les sites en France et principalement dans le grand centre de distribution à Evreux", pour un mouvement de trois jours. Les syndicats menaçaient également de "prendre en otage" la grande réunion annuelle des 1.000 cadres et commerciaux du groupe avec le PDG Jean-Pascal Tricoire, organisée mardi et mercredi à Deauville.

Compte tenu de ces débrayages, la réunion entre direction et syndicats, prévue initialement le vendredi, a été avancée au jeudi, permettant cet accord pour la maison-mère.

Pour les filiales françaises du groupe, les négociations étaient toujours en cours mardi, selon la direction.

Schneider Electric a enregistré des résultats record pour 2021, porté par la reprise post-Covid et par l'expansion des marchés de l'électrification et de l'efficacité énergétique, avec un bénéfice net annuel de 3,2 milliards d'euros en 2021, en hausse de 51% par rapport à 2020 et de 33% par rapport à 2019.

Schneider Electric emploie quelque 15.000 salariés en France, dont 10.000 pour la maison-mère et 5.000 dans les 16 filiales du groupe.

